ЛНЗ не может избавиться от скандального легионера. Есть одно препятствие
Фрэнсис Момо не планирует покидать расположение «фиолетовых»
Нигерийский форвард черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо не прижился в расположении «фиолетовых», но не спешит покидать команду.
Как стало известно Sport.ua, новый тренер ЛНЗ Виталий Пономарев не рассчитывает на нигерийского форварда, а руководство клуба хочет избавиться от проблемного форварда.
Сам Фрэнсис не хочет покидать «фиолетовых» из-за достаточно хороших условий личного контракта, который футболист планирует отработать до его завершения.
Контракт нигерийца с черкасским клубом действует до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.
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