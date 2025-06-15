ЛНЗ не может избавиться от скандального легионера. Есть одно препятствие

Нигерийский форвард черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо не прижился в расположении «фиолетовых», но не спешит покидать команду.

Как стало известно Sport.ua, новый тренер ЛНЗ Виталий Пономарев не рассчитывает на нигерийского форварда, а руководство клуба хочет избавиться от проблемного форварда.

Сам Фрэнсис не хочет покидать «фиолетовых» из-за достаточно хороших условий личного контракта, который футболист планирует отработать до его завершения.

Контракт нигерийца с черкасским клубом действует до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.