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  4. ЛНЗ не может избавиться от скандального легионера. Есть одно препятствие
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 13:19 |
919
0

ЛНЗ не может избавиться от скандального легионера. Есть одно препятствие

Фрэнсис Момо не планирует покидать расположение «фиолетовых»

15 июня 2025, 13:19 |
919
0
ЛНЗ не может избавиться от скандального легионера. Есть одно препятствие
ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо не прижился в расположении «фиолетовых», но не спешит покидать команду.

Как стало известно Sport.ua, новый тренер ЛНЗ Виталий Пономарев не рассчитывает на нигерийского форварда, а руководство клуба хочет избавиться от проблемного форварда.

Сам Фрэнсис не хочет покидать «фиолетовых» из-за достаточно хороших условий личного контракта, который футболист планирует отработать до его завершения.

Контракт нигерийца с черкасским клубом действует до 30 июня 2027 года. В прошлом сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.

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Фрэнсис Момо расторжение контракта ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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