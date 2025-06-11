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Чемпионат мира
11 июня 2025, 13:30 |
98
0

Чилийцы набрали лишь треть из всех возможных очков за три отборочных цикла

Сборная Чили проиграла свой очередной матч

11 июня 2025, 13:30 |
98
0
Чилийцы набрали лишь треть из всех возможных очков за три отборочных цикла
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чили

В матче 16–го тура отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке сборная Боливии победила сборную Чили со счетом 2:0.

Чилийцы не смогли выйти на чемпионат мира в третий раз подряд.

В последних трех квалификационных циклах сборная Чили не занимала места, выше шестого.

  • 2018: 6–е место
  • 2022: 7–е место
  • 2026: 10–е место (текущее)

В этих трех отборочных турнирах чилийцы набрали лишь 55 очков из 156-ти возможных, что составляет лишь 35%.

В составе боливийцев свой 6–й гол в квалификации забил 21-летний полузащитник Мигель Терсерос. Он стал лишь четвертым игроком сборной Боливии, который забивал более 5 голов в одном квалификационном цикле:

  • 10 – Марсело Морено (2022)
  • 8 – Хоакин Ботеро (2010)
  • 7 – Марсело Морено (2010)
  • 6 – Хулио Сезар Балдивьесо (2002)
  • 6 – Мигель Терсерос (2026)

Мигель Терсерос входит в тройку лучших бомбардиров отборочного турнира в Южной Америке:

  • 7 – Луис Диас (Колумбия)
  • 6 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 6 – Мигель Терсерос (Боливия)
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сборная Чили по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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