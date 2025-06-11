Чилийцы набрали лишь треть из всех возможных очков за три отборочных цикла

В матче 16–го тура отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке сборная Боливии победила сборную Чили со счетом 2:0.

Чилийцы не смогли выйти на чемпионат мира в третий раз подряд.

В последних трех квалификационных циклах сборная Чили не занимала места, выше шестого.

2018: 6–е место

2022: 7–е место

2026: 10–е место (текущее)

В этих трех отборочных турнирах чилийцы набрали лишь 55 очков из 156-ти возможных, что составляет лишь 35%.

В составе боливийцев свой 6–й гол в квалификации забил 21-летний полузащитник Мигель Терсерос. Он стал лишь четвертым игроком сборной Боливии, который забивал более 5 голов в одном квалификационном цикле:

10 – Марсело Морено (2022)

8 – Хоакин Ботеро (2010)

7 – Марсело Морено (2010)

6 – Хулио Сезар Балдивьесо (2002)

6 – Мигель Терсерос (2026)

Мигель Терсерос входит в тройку лучших бомбардиров отборочного турнира в Южной Америке:

7 – Луис Диас (Колумбия)

6 – Лионель Месси (Аргентина)

6 – Мигель Терсерос (Боливия)

CHILE 🇨🇱



📌Se quedó afuera de los últimos 3 Mundiales

📌Ni siquiera entra por repechaje al de 2026 con 6 cupos y medio disponibles

📌En las últimas 3 clasificatorias sacó apenas 55 puntos de 156 posibles (35% de efectividad)

📌Sus equipos no compiten a nivel continental

📌1 solo… pic.twitter.com/KtiUK9cy6r — VSports Team (@VSportsTM) June 10, 2025