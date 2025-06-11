Чилийцы набрали лишь треть из всех возможных очков за три отборочных цикла
Сборная Чили проиграла свой очередной матч
В матче 16–го тура отборочного турнира чемпионата мира в Южной Америке сборная Боливии победила сборную Чили со счетом 2:0.
Чилийцы не смогли выйти на чемпионат мира в третий раз подряд.
В последних трех квалификационных циклах сборная Чили не занимала места, выше шестого.
- 2018: 6–е место
- 2022: 7–е место
- 2026: 10–е место (текущее)
В этих трех отборочных турнирах чилийцы набрали лишь 55 очков из 156-ти возможных, что составляет лишь 35%.
В составе боливийцев свой 6–й гол в квалификации забил 21-летний полузащитник Мигель Терсерос. Он стал лишь четвертым игроком сборной Боливии, который забивал более 5 голов в одном квалификационном цикле:
- 10 – Марсело Морено (2022)
- 8 – Хоакин Ботеро (2010)
- 7 – Марсело Морено (2010)
- 6 – Хулио Сезар Балдивьесо (2002)
- 6 – Мигель Терсерос (2026)
Мигель Терсерос входит в тройку лучших бомбардиров отборочного турнира в Южной Америке:
- 7 – Луис Диас (Колумбия)
- 6 – Лионель Месси (Аргентина)
- 6 – Мигель Терсерос (Боливия)
CHILE 🇨🇱— VSports Team (@VSportsTM) June 10, 2025
📌Se quedó afuera de los últimos 3 Mundiales
📌Ni siquiera entra por repechaje al de 2026 con 6 cupos y medio disponibles
📌En las últimas 3 clasificatorias sacó apenas 55 puntos de 156 posibles (35% de efectividad)
📌Sus equipos no compiten a nivel continental
📌1 solo… pic.twitter.com/KtiUK9cy6r
5 - Miguel Terceros es el cuarto jugador de Bolivia en anotar más de cinco goles en una edición de las Eliminatorias Sudamericanas para un Mundial de este siglo:— OptaJavier (@OptaJavier) June 10, 2025
10 — M. Moreno (2022)
8 — J. Botero (2010)
7 — M. Moreno (2010)
6 — J. Baldivieso (2002)
6 — M. Terceros (2026)
Gen. pic.twitter.com/R0nBf4BQkH
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