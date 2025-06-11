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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 13:22 | Обновлено 11 июня 2025, 13:25
206
0

Чеберко сыграл за сборную Украины после 4-летнего перерыва

Единственный до сего времени раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 7 октября 2020 года

11 июня 2025, 13:22 | Обновлено 11 июня 2025, 13:25
206
0
Чеберко сыграл за сборную Украины после 4-летнего перерыва
Фото Кирилла Дымова. Евгений Чеберко (слева)

В матче с Новой Зеландией (2:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл защитник Евгений Чеберко. Единственный до сего времени раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 4 года 246 дней назад - 7 октября 2020 года в гостевом товарищеском поединке с Францией (1:7). К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 9 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины

Пауза

Игрок

Дата

Соперник

Дата

Соперник

9 лет 35 дней

Дмитрий ШУТКОВ

16.10.1993

США (г) - 2:1

20.11.2002

Словакия (г) - 1:1

7 лет 126 дней

Александр ПРИЗЕТКО

23.10.1993

США (г) - 1:0

26.02.2001

Румыния (н) - 0:1

6 лет 200 дней

Сергей КАНДАУРОВ

27.04.1993

Израиль (д) - 1:1

13.11.1999

Словения (г) - 1:2

6 лет 94 дня

Александр ГЛАДКИЙ

01.06.2008

Швеция (г) - 1:0

03.09.2014

Молдова (д) - 1:0

5 лет 347 дней

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

02.09.2000

Польша (д) - 1:3

15.08.2006

Азербайджан (д) - 6:0

5 лет 324 дня

Александр ЗОТОВ

01.05.1996

Турция (г) - 2:3

21.03.2002

Япония (г) - 0:1

5 лет 162 дня

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

Австрия (г) - 2:3

10.11.2017

Словакия (д) - 2:1

5 лет 70 дней

Сергей КРИВЦОВ

06.09.2011

Чехия (г) - 0:4

15.11.2016

Сербия (д) - 2:0

5 лет 54 дня

Иван ГЕЦКО

27.06.1992

США (г) - 0:0

20.08.1997

Албания (д) - 1:0

4 года 246 дней

Евгений ЧЕБЕРКО

07.10.2020

Франция (г) - 1:7

10.06.2020

Новая Зеландия (н) - 2:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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