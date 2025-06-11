Чеберко сыграл за сборную Украины после 4-летнего перерыва
Единственный до сего времени раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 7 октября 2020 года
В матче с Новой Зеландией (2:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл защитник Евгений Чеберко. Единственный до сего времени раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 4 года 246 дней назад - 7 октября 2020 года в гостевом товарищеском поединке с Францией (1:7). К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 9 игроков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Дата
|
Соперник
|
9 лет 35 дней
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
16.10.1993
|
США (г) - 2:1
|
20.11.2002
|
Словакия (г) - 1:1
|
7 лет 126 дней
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
23.10.1993
|
США (г) - 1:0
|
26.02.2001
|
Румыния (н) - 0:1
|
6 лет 200 дней
|
Сергей КАНДАУРОВ
|
27.04.1993
|
Израиль (д) - 1:1
|
13.11.1999
|
Словения (г) - 1:2
|
6 лет 94 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
01.06.2008
|
Швеция (г) - 1:0
|
03.09.2014
|
Молдова (д) - 1:0
|
5 лет 347 дней
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
02.09.2000
|
Польша (д) - 1:3
|
15.08.2006
|
Азербайджан (д) - 6:0
|
5 лет 324 дня
|
Александр ЗОТОВ
|
01.05.1996
|
Турция (г) - 2:3
|
21.03.2002
|
Япония (г) - 0:1
|
5 лет 162 дня
|
Максим КОВАЛЬ
|
01.06.2012
|
Австрия (г) - 2:3
|
10.11.2017
|
Словакия (д) - 2:1
|
5 лет 70 дней
|
Сергей КРИВЦОВ
|
06.09.2011
|
Чехия (г) - 0:4
|
15.11.2016
|
Сербия (д) - 2:0
|
5 лет 54 дня
|
Иван ГЕЦКО
|
27.06.1992
|
США (г) - 0:0
|
20.08.1997
|
Албания (д) - 1:0
|
4 года 246 дней
|
Евгений ЧЕБЕРКО
|
07.10.2020
|
Франция (г) - 1:7
|
10.06.2020
|
Новая Зеландия (н) - 2:1
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