Чеберко сыграл за сборную Украины после 4-летнего перерыва

В матче с Новой Зеландией (2:1) за сборную Украины впервые после более чем четырехлетнего перерыва сыграл защитник Евгений Чеберко. Единственный до сего времени раз он выходил на поле в рядах национальной дружины 4 года 246 дней назад - 7 октября 2020 года в гостевом товарищеском поединке с Францией (1:7). К слову, более продолжительные паузы в выступлениях за главную команду страны имели только 9 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные паузы в выступлениях за сборную Украины