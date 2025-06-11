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Чемпионат мира
11 июня 2025, 16:05 | Обновлено 11 июня 2025, 16:06
1057
2

Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией

Бывший тренер киевского «Динамо» похвалил Алексея Гуцуляка

11 июня 2025, 16:05 | Обновлено 11 июня 2025, 16:06
1057
2
Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в матче товарищеского турнира Canadian Shield против команды Новой Зеландии (1:2):

«Львом матча признали Забарного? Сейчас фамилия Забарного на слуху и, возможно, болельщики просто не знают других. Лично мне больше понравился Гуцуляк».

Алексей Гуцуляк в матче против Новой Зеландии отличился забитым мячом на 55-й минуте встречи.

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Алексей Гуцуляк Александр Хацкевич товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Canadian Shield
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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McLay
Хацкевич такий же ''тренер'' як і Ребров, який набрав у команду дубів то з аутсайдера Чемпіоншіпу, то лавочників з других ''шипів''. Ще б заплакав за Мішою. Гуцуляк забив гол, і більше нічим не відзначився. Команда слабка як труси з марлі, зеландці грали навіть краще...
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