Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией

Бывший игрок и главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего игрока национальной сборной Украины в матче товарищеского турнира Canadian Shield против команды Новой Зеландии (1:2):

«Львом матча признали Забарного? Сейчас фамилия Забарного на слуху и, возможно, болельщики просто не знают других. Лично мне больше понравился Гуцуляк».

Алексей Гуцуляк в матче против Новой Зеландии отличился забитым мячом на 55-й минуте встречи.