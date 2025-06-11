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Чемпионат мира
11 июня 2025, 13:56 |
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0

Зинченко обратился к фанатам после победы сборной Украины

Александр был рад увидеть много украинцев в Канаде

11 июня 2025, 13:56 |
333
0
Зинченко обратился к фанатам после победы сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После матча один из авторов голов в составе сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам национальной команды:

«Очень приятно было видеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы чувствовали во время игр и даже вне футбольного поля. Слава Украине и Героям нашим Слава!»

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Canadian Shield Александр Зинченко
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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