Зинченко обратился к фанатам после победы сборной Украины

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

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После матча один из авторов голов в составе сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам национальной команды:

«Очень приятно было видеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы чувствовали во время игр и даже вне футбольного поля. Слава Украине и Героям нашим Слава!»