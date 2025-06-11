Зинченко обратился к фанатам после победы сборной Украины
Александр был рад увидеть много украинцев в Канаде
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
После матча один из авторов голов в составе сборной Украины Александр Зинченко обратился к болельщикам национальной команды:
«Очень приятно было видеть много украинцев на протяжении всего времени пребывания в Канаде и хочется поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мы чувствовали во время игр и даже вне футбольного поля. Слава Украине и Героям нашим Слава!»
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