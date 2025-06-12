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Чемпионат Бразилии
Гремио
13.06.2025 02:00 - : -
Коринтианс
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Бразилия
12 июня 2025, 23:00 |
77
0

Гремио – Коринтианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

Матч 12-го тура Серии А состоится 13 июня в 02:00 по киевскому времени

12 июня 2025, 23:00 |
77
0
Гремио – Коринтианс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня на «Арена ду Гремиу» пройдет матч 12-го тура Серии А Бразилии, в котором «Гремио» сыграет против «Коринтианс». Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Гремио

Команда в последнее время демонстрирует почти диаметральные результаты. То вылетает во второй дивизион, то, сразу же вернувшись, вели борьбу за титул, ограничившись в итоге вице-чемпионством 2023-го года. А в следующем цикле уже шла иная борьба, за выживание. В итоге с 45 очками финишируя на 14-й позиции, по дополнительным показателям обойдя «Жувентуде».

Это, кстати, позволило сыграть хотя бы в Копе Судамерикана. Там бразильцы взяли 12 очков и уверенно вышли в плей-офф. Но при этом уступили в финале чемпионата штата «Интернасьоналу», а в кубке вылетели от ССА. Да и в Серии А результаты скромные: даже выиграв последние матчи, все равно с 15 очками идут только на 12-й позиции в турнирной таблице.

Коринтианс

Клуб с момента чемпионства 2017-го года не выигрывает ничего существенного. Вот и прошлый сезон закончился достаточно посредственными результатами. С 56 очками футболисты разместились на 7-й позиции.

Таким образом, бразильцы отправились в квалификации Копы Либертадорес. Но там прошли только УСВ из Венесуэлы – потом уступили «Барселоне Гуаякиль». Перебравшись в Копу Судамерикана, и там проявили себя неудачно: взяли 8 очков, но проиграли по дополнительным показателям 2-е место «Америке Кали». При этом получилось снова выиграть чемпионат штата и продолжается вести борьбу за кубок. В Серии А же результаты довольно скромны: по 4 победы и поражения, а также 3 ничьи, в том числе 0-0 в обоих крайних турах.

Статистика личных встреч

«Коринтианс» не проигрывает уже 12 очных матчей. И в конце прошлого года разгромили соперника 3-0 на выезде, хотя в основном в последнее время все сводилось к ничейным исходам.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и небольшое, хозяевам арены. Пора обыграть наконец-то победить этих гостей, но все же подстрахуемся при этом «нулевой» форой (коэффициент – 1,66).

Прогноз Sport.ua
Гремио
13 июня 2025 -
02:00
Коринтианс
Победа Гремио с форой 0 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Гремио Коринтианс чемпионат Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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