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  4. Бывший футболист и тренер Динамо считает, что Ребров имеет право на ошибку
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 09:48 |
221
1

Бывший футболист и тренер Динамо считает, что Ребров имеет право на ошибку

Александр Хацкевич прокомментировал игру сборной Украины на турнире в Торонто

12 июня 2025, 09:48 |
221
1
Бывший футболист и тренер Динамо считает, что Ребров имеет право на ошибку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал результаты сборной Украины на турнире в Канаде, где подопечные Сергея Реброва уступили хозяевам (2:4) и одолели Новую Зеландию (2:1).

– На послематчевой пресс-конференции в Торонто Сергей Ребров среди прочего сказал, что турнир Canadian Shield был полезным и важным для сборной, хорошей проверкой перед матчами квалификации на чемпионат мира 2026. Такое мнение тренера многие эксперты и журналисты не разделяют. А что вы скажете?

– Об участии сборной Украины на Canadian Shield объявили не на той неделе, а давно. И те же такие блогеры, журналисты и эксперты чуть ли не в один голос раньше говорили, что это прекрасно, что Украина будет играть на таком турнире, а сейчас критикуем...

Знаете, у главного тренера сборной, в отличие от наставника клуба, например, не так много времени есть, чтобы собрать команду и поработать с ней как следует над ее сыгранностью. Поэтому участие на турнире в Торонто действительно можно назвать одним из этапов подготовки к отборочным матчам на ЧМ-2026. Думаю, что этот мини-турнир все-таки дал немало информации Реброву и его ассистентам. Он мог экспериментировать, имел право на ошибку.

Любой сбор полезен для сборной, а тем более, когда есть официальные матчи. Уверен, что и поражение от Канады пойдет на пользу сборной Украины, если будут сделаны правильные выводы. Поэтому мнение о том, что поездка в Канаду была бессмысленной, я не разделяю, – уверен Хацкевич.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Олександр
Нехай хацкевич не переживає за рєброва .Його палкою не виженеш навіть якщо програють всі відбіркові матчі.Ребров це не порядна людина
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