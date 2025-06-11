Гуцуляк забил юбилейный мяч сборной Украины на нейтральных полях
В матче с Новой Зеландией украинцы забили 50-й мяч на нейтральных полях
Гол Алексея Гуцуляка в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 50-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 6 – на чемпионатах Европы, 10 (с учетом гола Александра Зинченко) – на международных турнирах и 29 – в товарищеских встречах.
Посильную лепту в юбилей внесли 30 футболистов желто-синих и мексиканец Заге, поразивший собственные ворота. Список лучших «нейтральных» бомбардиров сборной возглавляют Андрей Ярмоленко – 7 голов, Евгений Коноплянка – 5, Александр Зинченко и Артем Милевский – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы сборной Украины на нейтральных полях
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.10.1993
|
ТМ
|
ЗАГЕ*
|
Мексика
|
33' (1:1)
|
1:2
|
10-й
|
19.06.2006
|
ЧМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Сауд. Аравия
|
46' (3:0)
|
4:0
|
20-й
|
28.05.2012
|
ТМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Эстония
|
9' (1:0)
|
4:0
|
30-й
|
29.05.2016
|
ТМ
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
Румыния
|
43' (1:1)
|
4:3
|
40-й
|
03.06.2018
|
ТМ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Албания
|
31' (1:0)
|
4:1
|
50-й
|
10.06.2025
|
МТ
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Новая Зеландия
|
54' (1:0)
|
2:1
* автогол.
ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.
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