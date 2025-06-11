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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 12:56 | Обновлено 11 июня 2025, 12:58
296
0

Гуцуляк забил юбилейный мяч сборной Украины на нейтральных полях

В матче с Новой Зеландией украинцы забили 50-й мяч на нейтральных полях

11 июня 2025, 12:56 | Обновлено 11 июня 2025, 12:58
296
0
Гуцуляк забил юбилейный мяч сборной Украины на нейтральных полях
Фото Кирилла Дымова

Гол Алексея Гуцуляка в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 50-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 6 – на чемпионатах Европы, 10 (с учетом гола Александра Зинченко) – на международных турнирах и 29 – в товарищеских встречах.

Посильную лепту в юбилей внесли 30 футболистов желто-синих и мексиканец Заге, поразивший собственные ворота. Список лучших «нейтральных» бомбардиров сборной возглавляют Андрей Ярмоленко – 7 голов, Евгений Коноплянка – 5, Александр Зинченко и Артем Милевский – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины на нейтральных полях

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.10.1993

ТМ

ЗАГЕ*

Мексика

33' (1:1)

1:2

10-й

19.06.2006

ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Сауд. Аравия

46' (3:0)

4:0

20-й

28.05.2012

ТМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Эстония

9' (1:0)

4:0

30-й

29.05.2016

ТМ

Роман ЗОЗУЛЯ

Румыния

43' (1:1)

4:3

40-й

03.06.2018

ТМ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Албания

31' (1:0)

4:1

50-й

10.06.2025

МТ

Алексей ГУЦУЛЯК

Новая Зеландия

54' (1:0)

2:1

* автогол.

ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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