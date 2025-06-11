Гуцуляк забил юбилейный мяч сборной Украины на нейтральных полях

Гол Алексея Гуцуляка в матче с Новой Зеландией (2:1) стал 50-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 мячей наша национальная дружина забила в чемпионатах мира, 6 – на чемпионатах Европы, 10 (с учетом гола Александра Зинченко) – на международных турнирах и 29 – в товарищеских встречах.

Посильную лепту в юбилей внесли 30 футболистов желто-синих и мексиканец Заге, поразивший собственные ворота. Список лучших «нейтральных» бомбардиров сборной возглавляют Андрей Ярмоленко – 7 голов, Евгений Коноплянка – 5, Александр Зинченко и Артем Милевский – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины на нейтральных полях

Гол Дата Ранг Игрок Соперник Минута Счет 1-й 20.10.1993 ТМ ЗАГЕ* Мексика 33' (1:1) 1:2 10-й 19.06.2006 ЧМ Андрей ШЕВЧЕНКО Сауд. Аравия 46' (3:0) 4:0 20-й 28.05.2012 ТМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Эстония 9' (1:0) 4:0 30-й 29.05.2016 ТМ Роман ЗОЗУЛЯ Румыния 43' (1:1) 4:3 40-й 03.06.2018 ТМ Евгений КОНОПЛЯНКА Албания 31' (1:0) 4:1 50-й 10.06.2025 МТ Алексей ГУЦУЛЯК Новая Зеландия 54' (1:0) 2:1

* автогол.

ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.