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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 12:55 | Обновлено 11 июня 2025, 12:56
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0

ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel

11 июня подопечные Сергея Реброва одолели команду Новой Зеландии со счетом 2:1

11 июня 2025, 12:55 | Обновлено 11 июня 2025, 12:56
561
0
ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel
Sport.ua. Сборная Украины по футболу

C 7 по 11 июня сборная Украины принимала участие в товарищеском турнире Canadian Shield, который состоялся в канадском городе Торонто.

В первом поединке подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4, однако улучшили свое положение после второй встречи. 11 июня «сине-желтые» одолели команду Новой Зеландии – 2:1 и заняли второе место среди четырех участников.

Этот турнир рассматривается тренерским штабом Украины, как часть подготовки к будущему отбору на чемпионат мира.

Осенью украинская сборная начнет свой путь в квалификации, где ей придется сразиться с Францией, Исландией и Азербайджаном.

ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel

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foto-kak-sbornaya-ukrainy-pobedila-novuyu-zelandiyu-na-turnire-canadian-shield-foto-1
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foto-kak-sbornaya-ukrainy-pobedila-novuyu-zelandiyu-na-turnire-canadian-shield-foto-3
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Фото Кирила Дымова

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Canadian Shield сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Сергей Ребров фото
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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