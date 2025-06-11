ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel
11 июня подопечные Сергея Реброва одолели команду Новой Зеландии со счетом 2:1
C 7 по 11 июня сборная Украины принимала участие в товарищеском турнире Canadian Shield, который состоялся в канадском городе Торонто.
В первом поединке подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4, однако улучшили свое положение после второй встречи. 11 июня «сине-желтые» одолели команду Новой Зеландии – 2:1 и заняли второе место среди четырех участников.
Этот турнир рассматривается тренерским штабом Украины, как часть подготовки к будущему отбору на чемпионат мира.
Осенью украинская сборная начнет свой путь в квалификации, где ей придется сразиться с Францией, Исландией и Азербайджаном.
ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel
Фото Кирила Дымова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также на Егора Ярмолюка претендуют «Бернли», «Лидс», «Эвертон» и «Вулвергемптон».
Испанский тренер провел первую тренировку с мадридским клубом