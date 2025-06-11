C 7 по 11 июня сборная Украины принимала участие в товарищеском турнире Canadian Shield, который состоялся в канадском городе Торонто.

В первом поединке подопечные Сергея Реброва потерпели поражение со счетом 2:4, однако улучшили свое положение после второй встречи. 11 июня «сине-желтые» одолели команду Новой Зеландии – 2:1 и заняли второе место среди четырех участников.

Этот турнир рассматривается тренерским штабом Украины, как часть подготовки к будущему отбору на чемпионат мира.

Осенью украинская сборная начнет свой путь в квалификации, где ей придется сразиться с Францией, Исландией и Азербайджаном.

ФОТО. Как сборная Украины победила Новую Зеландию на турнире Canadian Shiel

Фото Кирила Дымова