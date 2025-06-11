Матч против Новой Зеландии стал юбилейным для Украины на нейтральных полях

Матч с Новой Зеландией (2:1) стал 40-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 встреч на «нейтралке» наша национальная дружина отыграла на чемпионатах мира, 10 – на чемпионатах Европы, 8 – в международных турнирах и 17 – в «товарняках». В общей сложности в 40 играх украинцы одержали 18 побед при 8 ничьих и 14 поражениях, 51 мяч забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины на нейтральных полях

Матч Дата Ранг Тренер Соперник Счет 1-й 20.10.1993 ТМ Олег БАЗИЛЕВИЧ Мексика 1:2 10-й 23.06.2006 ЧМ Олег БЛОХИН Тунис 1:0 20-й 06.02.2013 ТМ Михаил ФОМЕНКО Норвегия 2:0 30-й 27.03.2018 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Япония 2:1 40-й 10.06.2025 МТ Сергей РЕБРОВ Новая Зеландия 2:1

ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.