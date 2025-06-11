Матч против Новой Зеландии стал юбилейным для Украины на нейтральных полях
Сборная Украины провела 40-й матч на нейтральных полях
Матч с Новой Зеландией (2:1) стал 40-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 встреч на «нейтралке» наша национальная дружина отыграла на чемпионатах мира, 10 – на чемпионатах Европы, 8 – в международных турнирах и 17 – в «товарняках». В общей сложности в 40 играх украинцы одержали 18 побед при 8 ничьих и 14 поражениях, 51 мяч забили, 48 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи сборной Украины на нейтральных полях
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.10.1993
|
ТМ
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Мексика
|
1:2
|
10-й
|
23.06.2006
|
ЧМ
|
Олег БЛОХИН
|
Тунис
|
1:0
|
20-й
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Норвегия
|
2:0
|
30-й
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Япония
|
2:1
|
40-й
|
10.06.2025
|
МТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Новая Зеландия
|
2:1
ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.
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