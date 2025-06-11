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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 12:25 | Обновлено 11 июня 2025, 12:29
97
0

Матч против Новой Зеландии стал юбилейным для Украины на нейтральных полях

Сборная Украины провела 40-й матч на нейтральных полях

11 июня 2025, 12:25 | Обновлено 11 июня 2025, 12:29
97
0
Матч против Новой Зеландии стал юбилейным для Украины на нейтральных полях
УАФ

Матч с Новой Зеландией (2:1) стал 40-м для сборной Украины на нейтральных полях. 5 встреч на «нейтралке» наша национальная дружина отыграла на чемпионатах мира, 10 – на чемпионатах Европы, 8 – в международных турнирах и 17 – в «товарняках». В общей сложности в 40 играх украинцы одержали 18 побед при 8 ничьих и 14 поражениях, 51 мяч забили, 48 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи сборной Украины на нейтральных полях

Матч

Дата

Ранг

Тренер

Соперник

Счет

1-й

20.10.1993

ТМ

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Мексика

1:2

10-й

23.06.2006

ЧМ

Олег БЛОХИН

Тунис

1:0

20-й

06.02.2013

ТМ

Михаил ФОМЕНКО

Норвегия

2:0

30-й

27.03.2018

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Япония

2:1

40-й

10.06.2025

МТ

Сергей РЕБРОВ

Новая Зеландия

2:1

ЧМ - чемпионат мира; МТ - международний турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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