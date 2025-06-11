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  4. Александра Олейникова – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 июня 2025, 12:25 |
227
0

Александра Олейникова – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Градо

11 июня 2025, 12:25 |
227
0
Александра Олейникова – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

11 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) играет на грунтовом турнире WTA 125 в Градо, Италия.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Доминики Салковой (WTA 224). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это первый очный матч соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Синьи Краус, либо против Далилы Спитери.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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