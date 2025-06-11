WTA11 июня 2025, 12:25 |
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Александра Олейникова – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Градо
11 июня 2025, 12:25 |
227
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11 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) играет на грунтовом турнире WTA 125 в Градо, Италия.
Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Доминики Салковой (WTA 224). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
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Это первый очный матч соперниц.
Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Синьи Краус, либо против Далилы Спитери.
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