Александра Олейникова – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 202) играет на грунтовом турнире WTA 125 в Градо, Италия.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Доминики Салковой (WTA 224). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.

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Это первый очный матч соперниц.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Синьи Краус, либо против Далилы Спитери.