Лионель МЕССИ – экс-звезде Реала: «Ты слишком много сейчас говоришь»
Месси вступил в спор с Хамесом Родригесом
В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.
Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который забил Тьяго Альмада на 81-й минуте.
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Во время матча произошел спор между лидерами обеих сборных Лионелем Месси и Хамесом Родригесом. Видеокамеры матча зафиксировали слова аргентинца, адресованные колумбийцу.
«Ты слишком много сейчас говоришь», – сказал Месси Хамесу.
«То, что происходит на поле, остается на поле», – ответил Хамес журналистам на вопрос о конфликте после матча.
¿Qué se dijeron Leo Messi y James Rodríguez? 😠 Se puso picante el partido— telefe (@telefe) June 11, 2025
70' | 🇦🇷 Argentina 0 - 1 Colombia 🇨🇴
Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo, @JPVarsky y @SofiMMartinez por https://t.co/2ECurz6Kmn 🏆 #Eliminatorias pic.twitter.com/nTaDqA3CtA
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