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  4. Лионель МЕССИ – экс-звезде Реала: «Ты слишком много сейчас говоришь»
Чемпионат мира
13 июня 2025, 03:27 |
207
0

Лионель МЕССИ – экс-звезде Реала: «Ты слишком много сейчас говоришь»

Месси вступил в спор с Хамесом Родригесом

13 июня 2025, 03:27 |
207
0
Лионель МЕССИ – экс-звезде Реала: «Ты слишком много сейчас говоришь»
Getty Images/Global Images Украина. Хамес Родригес и Лионель Месси

В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который забил Тьяго Альмада на 81-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время матча произошел спор между лидерами обеих сборных Лионелем Месси и Хамесом Родригесом. Видеокамеры матча зафиксировали слова аргентинца, адресованные колумбийцу.

«Ты слишком много сейчас говоришь», – сказал Месси Хамесу.

«То, что происходит на поле, остается на поле», – ответил Хамес журналистам на вопрос о конфликте после матча.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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