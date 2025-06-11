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Чемпионат мира
11 июня 2025, 12:08 |
527
0

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче против Новой Зеландии

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11 июня 2025, 12:08 |
527
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче против Новой Зеландии
Коллаж Sport.ua

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины провела второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Украинцы переиграли команду Новой Зеландии (2:1). Команды встречались в Торонто на стадионе BMO Field.

Украина еще ни разу не играла против новозеландцев, это была первая встреча команд.

Все голы были забиты во втором тайме. У украинцев отличились Алексей Гуцуляк и Александр Зинченко.

Турнирное положение Canadian Shield: Канада, Новая Зеландия, Украина (по 3 очка), Кот-д'Ивуар (по 0). Впереди ночью – игра между Канадой и Кот-д'Ивуаром.

Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на победу в матче против Новой Зеландии

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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