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Клубный чемпионат мира
11 июня 2025, 14:51 | Обновлено 11 июня 2025, 15:13
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Хавбек сборной Франции прокомментировал свой переход в Манчестер Сити

Райан Шерки мечтал попасть в столь сильный клуб

11 июня 2025, 14:51 | Обновлено 11 июня 2025, 15:13
325
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Хавбек сборной Франции прокомментировал свой переход в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

Французский полузащитник Райан Шерки прокомментировал свой переход в английский клуб «Манчестер Сити» из родного «Лиона».

Молодой футболист обошелся «горожанам» в 40 миллионов евро. Стороны подписали контракт на пять лет.

«Это мечта для меня. Честно говоря, присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Сити», и получить шанс сделать следующий шаг в своей карьере – это что-то действительно особенное.

Я всю жизнь очень упорно работал ради этого. Я люблю этот спорт и с нетерпением жду возможности развиваться дальше здесь, в Манчестере, вместе с Пепом и его тренерским штабом.

Все знают, насколько силен «Сити» – команда, которая уже много лет добивается больших успехов. Ответственность помогать команде побеждать в дальнейшем – это то, что я готов принять.

Я бы оставил «Лион» только ради проекта, в который искренне верю, и все в «Сити» свидетельствует о том, что здесь я смогу развить свою игру и помочь команде добиваться успеха в будущем.

Не могу дождаться, чтобы показать болельщикам «Сити», на что я способен», – сказал Шерки.

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Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
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