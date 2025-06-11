Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо

Я не ждал праздника в исполнении нашей национальной сборной на этом турнире. В силу разных причин не ждал. В первую очередь – объективных. Тяжелый перелет, конец сезона, накопленная усталость, отпускное настроение, экспериментальный состав. При желании этот список можно продолжить.

Впрочем, я уже давно не жду праздника от нашей первой сборной, ибо эта сборная не может продуцировать праздник.

Однако, вместе с тем, я в определенной степени наивно продолжаю рассматривать едва ли не каждую игру нашей главной команды страны как отдушину. Как луч света в темном царстве. Рассчитывать так я могу себе позволить сугубо из-за субъективных причин, потому что ни логики, ни даже здравого смысла в данном случае нет, и затянувшиеся хождения по мукам нашей национальной команды это подтверждают.

Тем не менее, в обстановке абсолютного хаоса, абсолютного неверия и абсолютной усталости очень хочется иметь хотя бы намек на эту самую отдушину, коль не получается даже намека на праздник.

Однако, к сожалению, и намека на отдушину тоже нет. Нынешняя сборная Украины своей игрой не позволяет пережить истинный спектр эмоций. Разве что негативные эмоции она позволяет пережить.

Хотя, как по мне, даже негативные эмоции сборная Украины каденции Сергея Реброва умудрилась превратить в эмоции нейтральные. То есть, практически все ее неудачи уже не воспринимаются с негодованием. Они воспринимаются как должное. А порой – даже так не воспринимаются.

Мне (да и не только) почему-то казалось, что более случайного человека на посту первой сборной, чем Александр Петраков, быть не может. Но теперь я готов забрать назад те свои слова относительно этого тренера. Потому что в его бытность наставником национальной команды Украины его подопечные все-таки могли зажигать. И в позитивном смысле, и в негативном.

То есть, при Петракове не получалось оставаться безразличным к нашей национальной сборной. Да и к ее главному тренеру. Но вот пришел новый тренер, которого ждали не иначе, как мессию, и все откатилось в какое-то межвременье. Если вообще не в средневековье.

Игра сборной Украины каденции Сергея Реброва – это словно рисунок ИИ. Вроде бы все неплохо, в общих чертах. Но, в то же время, до такой степени все безлико, что нет ни малейшего желания ни сопереживать, ни даже созерцать.

Я не знаю, я честно не знаю, почему так. Почему нет в этой команде, в этого тренера той не ламающейся пирамидки из основания и штыря, на которую, словно в детстве, можно затем нанизывать фигурки разного диаметра и цвета, чтобы в итоге получилась конструкция. В данном случае есть лишь отдельные фигурки, отдельные кубики, отдельные части, а вот целого, конструкции как таковой нет. И это и вина нынешнего наставника главной нашей команды страны, и его беда.

Вина – потому что он не может уже сделать по-другому. А беда – потому что он и не знает, как это сделать.

Если участие нашей сборной в канадском коммерческом турнире действительно оказалось полезным в плане подготовки к отбору на ЧМ-2026, то, в принципе, можно закрыть глаза на эту вопиющую нейтральность картинки, написанной искусственным интеллектом.

УАФ

Однако, вместе с тем, меня не покидает ощущение, что и в официальных поединках, то есть в отборе на Мундиаль, команда, ведомая Сергеем Ребровым, с точки зрения эмоций будет играть примерно так же, как играла на коммерческом турнире в Торонто.

Не получится в ее исполнении праздника. Да и отдушиной она вряд ли станет. И в данном случае проблема не только в персоне главного тренера, в его вине или беде, но и в его подопечных тоже, живущих зачастую в абсолютно иных реалиях, нежели подавляющее большинство их болельщиков. Окромя, разве что, персональных болельщиков.

Ну, а что касается игры против сборной Новой Зеландии, то не опозорились – и уже хорошо. «Сегодня было гораздо лучше, чем в первом матче». Это слова Реброва после поединка. Собственно, на этом можно закончить. Потому что действительно было лучше, если сравнивать с предыдущим разом.

Хотя хуже там уже попросту не могло быть.

Тем не менее, даже с учетом того, что в нынешней сборной Украины нет души, 86-ю команду мирового рейтинга даже такая сборная Украины может себе позволить победить.