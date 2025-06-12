Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии

Каталонская «Барселона» интересуется хорватским вингером нидерландского ПСВ Иваном Перишичем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписать 36-летнего футболиста требует главный тренер команды Ханси Флик, который имеет хорошие воспоминания от работы с игроком в составе мюнхенской «Баварии».

В сезоне 2024/25 Иван Перишич провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, а его контракт с ПСВ действует до завершения нынешней кампании.

Ранее Ханси Флик назвал 5 футболистов, которые должны уйти из «Барселоны».