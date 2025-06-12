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  4. Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии
Испания
12 июня 2025, 10:43 | Обновлено 12 июня 2025, 10:53
368
0

Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии

Иван Перишич может покинуть ПСВ

12 июня 2025, 10:43 | Обновлено 12 июня 2025, 10:53
368
0
Флик требует у Барсы подписания вице-чемпиона мира. Вместе были в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Каталонская «Барселона» интересуется хорватским вингером нидерландского ПСВ Иваном Перишичем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, подписать 36-летнего футболиста требует главный тренер команды Ханси Флик, который имеет хорошие воспоминания от работы с игроком в составе мюнхенской «Баварии».

В сезоне 2024/25 Иван Перишич провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро, а его контракт с ПСВ действует до завершения нынешней кампании.

Ранее Ханси Флик назвал 5 футболистов, которые должны уйти из «Барселоны».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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