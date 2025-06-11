Главный тренер Новой Зеландии прокомментировал поражение от Украины

Главный тренер сборной Новой Зеландии Даррен Бейзли прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:2) в матче товарищеского турнира Canadian Shield:

«Эти игры очень важны для нас, потому что мы еще не провели достаточное количество спаррингов. У нас было недостаточно таких игр, чтобы наша команда и наши игроки действительно почувствовали этот ритм, и эти последние две игры, я чувствую, дали нам это ощущение. Игроки почувствовали тот уровень, который нам нужен.

Они достаточно хорошо соревновались в течение двух игр, и теперь мы можем двигаться вперед, зная, что есть вещи, которые нужно улучшить, но есть также вещи, которые мы сделали очень хорошо».