Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб

Испанская «Барселона» планирует в ближайшее время продать четырех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Правый защитник Эктор Форт, атакующий полузащитник Пабло Торре, левый вингер Ансу Фати и форвард Пау Виктор не смогут рассчитывать на игровое время в следующем сезоне и могут искать себе новые команды.

Однако, у каталонского клуба возникли проблемы с 18-летним испанцем Фортом, который отклоняет все предложения о трансфере и не планирует никуда уходить.

В новом сезоне Флик сделает ставку на правом фланге обороны на Жюля Кунде, а его резервистом будет Эрик Гарсия. По этой причине Эктор не сможет рассчитывать на место в стартовом составе, но сам футболист хочет доказать обратное.

«Барселоне» будет крайне проблематично избавиться от защитника, так как его контракт действует еще один год, а сам он отклонил последнее предложение нидерландского «Аякса».

В сезоне 2024/25 Форт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость защитника составляет 10 млн евро.