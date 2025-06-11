Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Испания
11 июня 2025, 10:44 |
804
0

Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб

Уйти должны Пабло Торре, Пау Виктор, Ансу Фати и Эктор Форт

11 июня 2025, 10:44 |
804
0
Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Форт

Испанская «Барселона» планирует в ближайшее время продать четырех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Правый защитник Эктор Форт, атакующий полузащитник Пабло Торре, левый вингер Ансу Фати и форвард Пау Виктор не смогут рассчитывать на игровое время в следующем сезоне и могут искать себе новые команды.

Однако, у каталонского клуба возникли проблемы с 18-летним испанцем Фортом, который отклоняет все предложения о трансфере и не планирует никуда уходить.

В новом сезоне Флик сделает ставку на правом фланге обороны на Жюля Кунде, а его резервистом будет Эрик Гарсия. По этой причине Эктор не сможет рассчитывать на место в стартовом составе, но сам футболист хочет доказать обратное.

«Барселоне» будет крайне проблематично избавиться от защитника, так как его контракт действует еще один год, а сам он отклонил последнее предложение нидерландского «Аякса».

В сезоне 2024/25 Форт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость защитника составляет 10 млн евро.

По теме:
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором продолжит карьеру Де Брюйне
Воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро
В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Барселона Ансу Фати Пау Виктор Пабло Торре Эктор Форт Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Barca Universal
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Футбол | 11 июня 2025, 07:48 1
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду

Первую строчку продолжает занимать Усман Дембеле

И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Футбол | 11 июня 2025, 02:18 3
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина

Болельщики выбрали Илью Забарного лучшим игроком товарищеского матча

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Футбол | 11.06.2025, 07:29
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
СМОЛЯКОВ: «Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине»
Футбол | 11.06.2025, 09:53
СМОЛЯКОВ: «Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине»
СМОЛЯКОВ: «Льорис часто спрашивает, какая ситуация в Украине»
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 45
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о назначении главного тренера
09.06.2025, 11:05 17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем