Барселона продаст четырех футболистов. Один из них не хочет покидать клуб
Уйти должны Пабло Торре, Пау Виктор, Ансу Фати и Эктор Форт
Испанская «Барселона» планирует в ближайшее время продать четырех футболистов, которые не входят в планы главного тренера Ханса-Дитера Флика.
Правый защитник Эктор Форт, атакующий полузащитник Пабло Торре, левый вингер Ансу Фати и форвард Пау Виктор не смогут рассчитывать на игровое время в следующем сезоне и могут искать себе новые команды.
Однако, у каталонского клуба возникли проблемы с 18-летним испанцем Фортом, который отклоняет все предложения о трансфере и не планирует никуда уходить.
В новом сезоне Флик сделает ставку на правом фланге обороны на Жюля Кунде, а его резервистом будет Эрик Гарсия. По этой причине Эктор не сможет рассчитывать на место в стартовом составе, но сам футболист хочет доказать обратное.
«Барселоне» будет крайне проблематично избавиться от защитника, так как его контракт действует еще один год, а сам он отклонил последнее предложение нидерландского «Аякса».
В сезоне 2024/25 Форт провел 21 матч во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость защитника составляет 10 млн евро.
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