Шокирующий трансфер. Звезда Баварии неожиданно выбрал себе новый клуб

Турецкий «Галатасарай» серьезно интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны почти согласовали все условия трансфера. Переход 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, его контракт с новым клубом будет рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро, а его контракт с «Баварией» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Лероем Сане интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги.