Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шокирующий трансфер. Звезда Баварии неожиданно выбрал себе новый клуб
Германия
11 июня 2025, 12:22 |
592
0

Шокирующий трансфер. Звезда Баварии неожиданно выбрал себе новый клуб

Лерой Сане перейдет в «Галатасарай»

11 июня 2025, 12:22 |
592
0
Шокирующий трансфер. Звезда Баварии неожиданно выбрал себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Турецкий «Галатасарай» серьезно интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны почти согласовали все условия трансфера. Переход 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, его контракт с новым клубом будет рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро, а его контракт с «Баварией» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Лероем Сане интересуются клубы АПЛ и Ла Лиги.

По теме:
Последний танец Мюллера. Бавария назвала заявку на клубный чемпионат мира
Клуб УПЛ ищет новых футболистов, чтобы удачно сыграть в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО: Тиджани Рейндерс стал игроком Манчестер Сити
Лерой Сане Галатасарай Бавария трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Футбол | 11 июня 2025, 07:29 3
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»

Наставник сборной Бразилии сделал неожиданное заявление накануне чемпионата мира

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с очередным ключевым футболистом
Футбол | 11 июня 2025, 11:46 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с очередным ключевым футболистом
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с очередным ключевым футболистом

Андрей Понедельник покинул клуб

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10.06.2025, 23:29
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2025, 02:37
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Футбол | 11.06.2025, 02:18
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 46
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 2
Футбол
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
09.06.2025, 10:55
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
09.06.2025, 18:00 4
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем