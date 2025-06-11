Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная США под руководством Маурисио Почеттино проиграла 4-й матч подряд
Товарищеские матчи
11 июня 2025, 10:00 |
369
0

Сборная США под руководством Маурисио Почеттино проиграла 4-й матч подряд

Сборная Швейцарии забила 8 голов в матчах против хозяев чемпионата мира

11 июня 2025, 10:00 |
369
0
Сборная США под руководством Маурисио Почеттино проиграла 4-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

Сборная США в товарищеском матче проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:4.

Американцы проиграли уже свой четвертый матч подряд (впервые с 2007 года):

США – Панама – 0:1
Канада – США – 2:1
США – Турция – 1:2
США – Швейцария – 0:4

Сборная Швейцарии, наоборот, не проигрывает уже четыре матча подряд и дважды подряд забивает 4 гола за игру:

Северная Ирландия – Швейцария – 1:1
Швейцария – Люксембург – 3:1
Мексика – Швейцария – 2:4
США – Швейцария – 0:4

В двух своих последних матчах швейцарцы победили хозяев будущего чемпионата мира.

Интересным фактом является то, что все голы в матче США – Швейцария были забиты до 37–й минуты первого тайма.

По теме:
Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
«Это трудный урок». Тухель пояснил первое поражение во главе сборной Англии
ВИДЕО. Неприятная сенсация для Тухеля. Как Англия дома проиграла Сенегалу
сборная США по футболу Маурисио Почеттино сборная Швейцарии по футболу статистика товарищеские матчи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Футбол | 11 июня 2025, 06:30 8
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?

Сине-желтая команда с тремя очками заняла итоговую вторую позицию

Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Футбол | 11 июня 2025, 10:23 0
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание
Алонсо поставил крест на футболисте Реала. Гранд нацелен на его подписание

Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса»

РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»
Футбол | 11.06.2025, 05:17
РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»
РЕБРОВ: «Много кто говорит: зачем вы туда поехали? Но это полезный турнир»
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Футбол | 10.06.2025, 22:05
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Футбол | 11.06.2025, 07:48
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
09.06.2025, 10:55
Футбол
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем