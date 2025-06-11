Сборная США под руководством Маурисио Почеттино проиграла 4-й матч подряд

Сборная США в товарищеском матче проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:4.

Американцы проиграли уже свой четвертый матч подряд (впервые с 2007 года):

США – Панама – 0:1

Канада – США – 2:1

США – Турция – 1:2

США – Швейцария – 0:4

Сборная Швейцарии, наоборот, не проигрывает уже четыре матча подряд и дважды подряд забивает 4 гола за игру:

Северная Ирландия – Швейцария – 1:1

Швейцария – Люксембург – 3:1

Мексика – Швейцария – 2:4

США – Швейцария – 0:4

В двух своих последних матчах швейцарцы победили хозяев будущего чемпионата мира.

Интересным фактом является то, что все голы в матче США – Швейцария были забиты до 37–й минуты первого тайма.