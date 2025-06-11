Сборная США под руководством Маурисио Почеттино проиграла 4-й матч подряд
Сборная Швейцарии забила 8 голов в матчах против хозяев чемпионата мира
Сборная США в товарищеском матче проиграла сборной Швейцарии со счетом 0:4.
Американцы проиграли уже свой четвертый матч подряд (впервые с 2007 года):
США – Панама – 0:1
Канада – США – 2:1
США – Турция – 1:2
США – Швейцария – 0:4
Сборная Швейцарии, наоборот, не проигрывает уже четыре матча подряд и дважды подряд забивает 4 гола за игру:
Северная Ирландия – Швейцария – 1:1
Швейцария – Люксембург – 3:1
Мексика – Швейцария – 2:4
США – Швейцария – 0:4
В двух своих последних матчах швейцарцы победили хозяев будущего чемпионата мира.
Интересным фактом является то, что все голы в матче США – Швейцария были забиты до 37–й минуты первого тайма.
Suiza 🇨🇭 le ganó 0-4 a Estados Unidos 🇺🇸 en un amistoso internacional. El equipo de Mauricio Pochettino arrastra 4 derrotas consecutivas y en una de esas caídas se quedó afuera de la CONCACAF Nations League ante Panamá.pic.twitter.com/e0skpy88Yz— VSports Team (@VSportsTM) June 11, 2025
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