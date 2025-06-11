Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии

Нападающий национальной сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче против национальной сборной Сенегала (1:3), которое стало первым для Томаса Тухеля во главе команды.

«Опять же это было не слишком хорошо. Были отдельные моменты, но мы еще не совсем слаженны ни с мячом, ни без него. Мы не находим правильные передачи, правильный темп, проигрываем единоборству. Нас наказали – соперник был очень качественный. Было много вещей, которые нам не удались сегодня.

Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны играть лучше. Некоторые идеи для игроков новые, к тому же, у нас появились новые футболисты в составе. Это смесь факторов, но никаких оправданий. Мы должны быстро все наладить — следующая встреча будет через несколько месяцев. Чемпионат мира приближается очень стремительно, поэтому каждый сбор сейчас очень важен», – сказал форвард.

На нашем сайте доступен обзор матча Англия – Сенегал, в котором Кейн отметился очередным забитым голом.