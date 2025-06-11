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  4. Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
Англия
11 июня 2025, 10:09 |
755
1

Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии

Гарри заявил, что команда продолжает готовиться к ЧМ-2026

11 июня 2025, 10:09 |
755
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Кейн отреагировал на первое поражение Тухеля во главе сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий национальной сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от поражения в товарищеском матче против национальной сборной Сенегала (1:3), которое стало первым для Томаса Тухеля во главе команды.

«Опять же это было не слишком хорошо. Были отдельные моменты, но мы еще не совсем слаженны ни с мячом, ни без него. Мы не находим правильные передачи, правильный темп, проигрываем единоборству. Нас наказали – соперник был очень качественный. Было много вещей, которые нам не удались сегодня.

Мы не собираемся паниковать, но понимаем, что должны играть лучше. Некоторые идеи для игроков новые, к тому же, у нас появились новые футболисты в составе. Это смесь факторов, но никаких оправданий. Мы должны быстро все наладить — следующая встреча будет через несколько месяцев. Чемпионат мира приближается очень стремительно, поэтому каждый сбор сейчас очень важен», – сказал форвард.

На нашем сайте доступен обзор матча Англия – Сенегал, в котором Кейн отметился очередным забитым голом.

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Гарри Кейн Томас Тухель сборная Англии по футболу сборная Сенегала по футболу товарищеские матчи
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Відбір на ЧС-2026 Англія все одно має пройти. Звісно, поразка насторожує, але цей матч товариський і перемога була важливіша для Сенегалу в плані престижу
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