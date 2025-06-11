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  4. Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 09:58 | Обновлено 11 июня 2025, 10:45
977
0

Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

Трансферная стоимость Георгия Судакова составляет 32 млн евро

11 июня 2025, 09:58 | Обновлено 11 июня 2025, 10:45
977
0
Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги, а также составил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата.

Рейтинг возглавил полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, трансферная стоимость которого составила 32 млн евро. В тройку попали еще один представитель «горняков» Николай Матвиенко и форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат.

Стоит отметить, что футболист «бело-синих» показал самый большой рост среди всех игроков Украинской Премьер-лиги и подорожал на пять млн евро.

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги:

  1. Георгий Судаков (Шахтер, 32 млн евро)
  2. Николай Матвиенко (Шахтер, 16 млн евро)
  3. Владислав Ванат (Динамо, 15 млн евро)
  4. Владимир Бражко (Динамо, 12 млн евро)
  5. Кевин (Шахтер, 12 млн евро)
  6. Николай Шапаренко (Динамо, 11 млн евро)
  7. Кауан Элиас (Шахтер, 11 млн евро)
  8. Артем Бондаренко (Шахтер, 10 млн евро)
  9. Марлон Гомес (Шахтер, 10 млн евро)
  10. Алиссон (Шахтер, 9 млн евро)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Георгий Судаков Николай Матвиенко Владислав Ванат Владимир Бражко Кевин (Шахтер) Николай Шапаренко Кауан Элиас Артем Бондаренко Марлон Гомес Алиссон Сантана Transfermarkt рейтинг
Николай Титюк Источник: Transfermarketweb
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