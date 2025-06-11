Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги, а также составил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата.

Рейтинг возглавил полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, трансферная стоимость которого составила 32 млн евро. В тройку попали еще один представитель «горняков» Николай Матвиенко и форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат.

Стоит отметить, что футболист «бело-синих» показал самый большой рост среди всех игроков Украинской Премьер-лиги и подорожал на пять млн евро.

Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги: