Ванат третий. Футболист Шахтера возглавил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Трансферная стоимость Георгия Судакова составляет 32 млн евро
Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-лиги, а также составил рейтинг самых дорогих игроков чемпионата.
Рейтинг возглавил полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, трансферная стоимость которого составила 32 млн евро. В тройку попали еще один представитель «горняков» Николай Матвиенко и форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат.
Стоит отметить, что футболист «бело-синих» показал самый большой рост среди всех игроков Украинской Премьер-лиги и подорожал на пять млн евро.
Рейтинг самых дорогих футболистов Украинской Премьер-лиги:
- Георгий Судаков (Шахтер, 32 млн евро)
- Николай Матвиенко (Шахтер, 16 млн евро)
- Владислав Ванат (Динамо, 15 млн евро)
- Владимир Бражко (Динамо, 12 млн евро)
- Кевин (Шахтер, 12 млн евро)
- Николай Шапаренко (Динамо, 11 млн евро)
- Кауан Элиас (Шахтер, 11 млн евро)
- Артем Бондаренко (Шахтер, 10 млн евро)
- Марлон Гомес (Шахтер, 10 млн евро)
- Алиссон (Шахтер, 9 млн евро)
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