Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это моя мечта и она сбылась в таком юном возрасте»

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями после второго матча турнира в Торонто, где подопечные Сергея Реброва одолели Новую Зеландию (2:1).

– Какие эмоции после этого поединка?

– Честно говоря, устал. Мы победили – и это важно.

– Тебя во второй раз подряд признают «Львом матча». Как ты на это отреагировал?

– Очень приятно, когда ценят. У нас в команде все работают над тем, чтобы кто-то получил такую награду. Я считаю, что это награда всей команды.

– Этот матч для тебя исторический – ты впервые выводил команду как капитан. Что ты почувствовал, когда надевал повязку и сегодня руководил действиями команды?

– Это большая гордость. Это моя мечта – выводить национальную команду. Я рад, что она сбылась уже в таком юном возрасте. Буду работать еще более упорно, чтобы помогать команде.

– Мы завершили этот июньский цикл победой. Какой итог можно сказать после этого сбора?

– Самый главный итог – это выходить на матчи агрессивно. Мы видим, как команды играют против нас в товарищеских матчах – сражаются за каждый мяч, за каждую борьбу. Это нужно взять на урок. У нас впереди важна квалификация на чемпионат мира. Думаю, мы сделали свои выводы и будем двигаться дальше, – рассказал Забарный.

ВИДЕО. Капитан сборной Украины Илья Забарный – о победе в Торонто