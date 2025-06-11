Пеп ГВАРДИОЛА: «Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине...»
Именитый испанский тренер получил признание от Манчестерского университета
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил почетную докторскую степень от Манчестерского университета и выступил со специальным обращением:
«Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине, Палестине, Судане. Мы видим ужас тысяч детей, матерей и родителей, а также невинных семей, которые страдают, голодают и могут быть убитыми. В то же время нас окружают лидеры во многих сферах, не только в политике, которые не понимают неравенство, уязвимость и несчастье других.
Мне больно видеть, что происходит в Газе. Мы видим, как дети погибают во время бомбежек или в больнице, которая давно уже не является больницей. Вы можете сказать, что это не моя работа – говорить о таких вещах. Но следующими можем быть мы и наши дети», – откровенно заявил Гвардиола.
ФОТО. Пеп Гвардиола во время своего обращения в университете Манчестера
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