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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине...»
Англия
11 июня 2025, 08:00 |
172
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине...»

Именитый испанский тренер получил признание от Манчестерского университета

11 июня 2025, 08:00 |
172
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил почетную докторскую степень от Манчестерского университета и выступил со специальным обращением:

«Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине, Палестине, Судане. Мы видим ужас тысяч детей, матерей и родителей, а также невинных семей, которые страдают, голодают и могут быть убитыми. В то же время нас окружают лидеры во многих сферах, не только в политике, которые не понимают неравенство, уязвимость и несчастье других.

Мне больно видеть, что происходит в Газе. Мы видим, как дети погибают во время бомбежек или в больнице, которая давно уже не является больницей. Вы можете сказать, что это не моя работа – говорить о таких вещах. Но следующими можем быть мы и наши дети», – откровенно заявил Гвардиола.

ФОТО. Пеп Гвардиола во время своего обращения в университете Манчестера

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола российско-украинская война потери в войне
Николай Титюк Источник: Al Jazeera
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