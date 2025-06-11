Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Наставник сборной Бразилии сделал неожиданное заявление накануне чемпионата мира
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти удивил некоторых болельщиков, когда отвечал на вопросы журналистов. Итальянский специалист рассказал, что будет вызывать футболистов в сборную, независимо от того, в каком чемпионате, они играют:
«Очевидно, что некоторые чемпионаты более требовательны, чем другие, но то, что мы будем делать в этом году, – это оценивать состояние игроков перед чемпионатом мира. Независимо от того, в какой лиге играют наши футболисты. Если бразильцы играют в российском чемпионате, то мы будем смотреть туда, искать игроков и оценивать этот чемпионат.
Есть длинный список бразильских игроков, которые претендуют на попадание в сборную. Работа, которую мы проделаем, – это посмотреть на игроков, которые могут стать главными героями чемпионата мира 2026 года, – сообщил Анчелотти.
Итальянец покинул мадридский «Реал» после завершения сезона 2024/25 и возглавил сборную Бразилии, которая на данный момент занимает третье место в отборе на чемпионат мира.
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