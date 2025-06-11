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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Бразилия
11 июня 2025, 07:29 |
1039
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»

Наставник сборной Бразилии сделал неожиданное заявление накануне чемпионата мира

11 июня 2025, 07:29 |
1039
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти удивил некоторых болельщиков, когда отвечал на вопросы журналистов. Итальянский специалист рассказал, что будет вызывать футболистов в сборную, независимо от того, в каком чемпионате, они играют:

«Очевидно, что некоторые чемпионаты более требовательны, чем другие, но то, что мы будем делать в этом году, – это оценивать состояние игроков перед чемпионатом мира. Независимо от того, в какой лиге играют наши футболисты. Если бразильцы играют в российском чемпионате, то мы будем смотреть туда, искать игроков и оценивать этот чемпионат.

Есть длинный список бразильских игроков, которые претендуют на попадание в сборную. Работа, которую мы проделаем, – это посмотреть на игроков, которые могут стать главными героями чемпионата мира 2026 года, – сообщил Анчелотти.

Итальянец покинул мадридский «Реал» после завершения сезона 2024/25 и возглавил сборную Бразилии, которая на данный момент занимает третье место в отборе на чемпионат мира.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: Globo Esporte
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