Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти удивил некоторых болельщиков, когда отвечал на вопросы журналистов. Итальянский специалист рассказал, что будет вызывать футболистов в сборную, независимо от того, в каком чемпионате, они играют:

«Очевидно, что некоторые чемпионаты более требовательны, чем другие, но то, что мы будем делать в этом году, – это оценивать состояние игроков перед чемпионатом мира. Независимо от того, в какой лиге играют наши футболисты. Если бразильцы играют в российском чемпионате, то мы будем смотреть туда, искать игроков и оценивать этот чемпионат.

Есть длинный список бразильских игроков, которые претендуют на попадание в сборную. Работа, которую мы проделаем, – это посмотреть на игроков, которые могут стать главными героями чемпионата мира 2026 года, – сообщил Анчелотти.

Итальянец покинул мадридский «Реал» после завершения сезона 2024/25 и возглавил сборную Бразилии, которая на данный момент занимает третье место в отборе на чемпионат мира.