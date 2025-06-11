Чемпион Ролан Гаррос 1989: «Они даже не разговаривали друг с другом»

Легендарный американский теннисист китайского происхождения, чемпион Ролан Гаррос 1989 и бывший второй номер мирового рейтинга ATP Майкл Чанг не сомневается в том, что после финального матча в Париже мы стали свидетелями начала новой эпохи в мужском теннисе.

Некоторые, например Матс Виландер, осмеливаются уже ставить Алькараса и Синнера выше Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но другие, такие как Майкл Чанг, предпочитают акцентировать внимание на хороших отношениях между испанцем и итальянцем.

«У Алькараса и Синнера очень здоровое уважение друг к другу. Это отличается от того, что было раньше, например, между Макинроем и Коннорсом или Макинроем и Лендлом.

Никакой дружбы там не было. Поколение до меня было крайне конкурентным – они фактически даже не разговаривали друг с другом», – сказал американец в интервью CLAY.

Майкл Чанг остается самым молодым в истории тенниса финалистом и победителем турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, выиграв Открытый чемпионат Франции 1989 года в возрасте 17 лет и 3 месяца.