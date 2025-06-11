Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпион Ролан Гаррос 1989: «Они даже не разговаривали друг с другом»
Другие новости
11 июня 2025, 04:17 | Обновлено 11 июня 2025, 04:22
88
0

Чемпион Ролан Гаррос 1989: «Они даже не разговаривали друг с другом»

Майкл Чанг отметил хорошие отношения между Алькарасом и Синнером

11 июня 2025, 04:17 | Обновлено 11 июня 2025, 04:22
88
0
Чемпион Ролан Гаррос 1989: «Они даже не разговаривали друг с другом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Чанг

Легендарный американский теннисист китайского происхождения, чемпион Ролан Гаррос 1989 и бывший второй номер мирового рейтинга ATP Майкл Чанг не сомневается в том, что после финального матча в Париже мы стали свидетелями начала новой эпохи в мужском теннисе.

Некоторые, например Матс Виландер, осмеливаются уже ставить Алькараса и Синнера выше Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но другие, такие как Майкл Чанг, предпочитают акцентировать внимание на хороших отношениях между испанцем и итальянцем.

«У Алькараса и Синнера очень здоровое уважение друг к другу. Это отличается от того, что было раньше, например, между Макинроем и Коннорсом или Макинроем и Лендлом.

Никакой дружбы там не было. Поколение до меня было крайне конкурентным – они фактически даже не разговаривали друг с другом», – сказал американец в интервью CLAY.

Майкл Чанг остается самым молодым в истории тенниса финалистом и победителем турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, выиграв Открытый чемпионат Франции 1989 года в возрасте 17 лет и 3 месяца.

По теме:
ФОТО. Карлос Алькарас и Серхио Регилон отдыхают на Ибице
Когда Алькарас сможет побороться за первую строчку в мировом рейтинге ATP?
БЕККЕР: «Впервые в жизни я бы хотел, чтобы матч завершился ничьей»
Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10 июня 2025, 07:48 8
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал

Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»

ФОТО. Свитолина и популярный бренд одежды выпустили совместную коллекцию
Теннис | 10 июня 2025, 19:37 0
ФОТО. Свитолина и популярный бренд одежды выпустили совместную коллекцию
ФОТО. Свитолина и популярный бренд одежды выпустили совместную коллекцию

Элина стала соавтором коллекции украинского женского бренда одежды BEVZA

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Футбол | 10.06.2025, 06:12
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
Футбол | 10.06.2025, 21:32
ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
ФОТО. Ярмоленко и Степаненко вместе проехали 75 км на велосипедах
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Футбол | 10.06.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Таблицы квалификации ЧМ. Итоги дня: Спаллетти попрощался победой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»
09.06.2025, 04:24 1
Футбол
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
09.06.2025, 19:56 5
Футбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем