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11 июня 2025, 02:31 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 июня 2025, 02:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Словакия U-21 – Испания U-21

Ggbet 6.75 – 5.10 – 1.43

22:00 Италия U-21 – Румыния U-21

Ggbet 1.59 – 4.15 – 5.80

22:00 Португалия U-21 – Франция U-21

Ggbet 2.83 – 3.52 – 2.45

ТЕННИС

12:00 Доминика Салкова – Александра Олейникова

Ggbet 1.68 – 2.11

16:00 Тайла Гибсон – Дарья Снигур

Ggbet 2.73 – 1.42

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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