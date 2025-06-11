СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня

В среду, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Словакия U-21 – Испания U-21

6.75 – 5.10 – 1.43

22:00 Италия U-21 – Румыния U-21

1.59 – 4.15 – 5.80

22:00 Португалия U-21 – Франция U-21

2.83 – 3.52 – 2.45

ТЕННИС

12:00 Доминика Салкова – Александра Олейникова

1.68 – 2.11

16:00 Тайла Гибсон – Дарья Снигур

2.73 – 1.42

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