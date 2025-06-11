СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 11 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Словакия U-21 – Испания U-21
22:00 Италия U-21 – Румыния U-21
22:00 Португалия U-21 – Франция U-21
ТЕННИС
12:00 Доминика Салкова – Александра Олейникова
16:00 Тайла Гибсон – Дарья Снигур
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