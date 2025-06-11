Сборная УКРАИНЫ11 июня 2025, 01:32 | Обновлено 11 июня 2025, 01:38
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ВИДЕО. Новая Зеландия быстро сравняла счет в поединке с Украиной
Марко Стаменич отличился забитым голом на 59-й минуте матча
11 июня 2025, 01:32 | Обновлено 11 июня 2025, 01:38
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В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.
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Новая Зеландия сравняла счет на 59-й минуте, отличился Марко Стаменич из Олимпиакоса (1:1).
ГОЛ! 1:1. Марко Стаменич, 59 мин
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