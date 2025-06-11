ВИДЕО. Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.

Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.

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Сине-желтая команда забила первый гол на 54-й минуте поединка.

Алексей Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией (1:0).

ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 54 мин