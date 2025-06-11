Сборная УКРАИНЫ11 июня 2025, 01:25 | Обновлено 11 июня 2025, 01:33
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ВИДЕО. Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией
Сине-желтая команда забила первый гол на 54-й минуте поединка
11 июня 2025, 01:25 | Обновлено 11 июня 2025, 01:33
138
0
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины проводит второй и заключительный матч турнира Canadian Shield.
Соперник украинцев – команда Новой Зеландии. Команды играют в Торонто на стадионе BMO Field.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сине-желтая команда забила первый гол на 54-й минуте поединка.
Алексей Гуцуляк открыл счет. Украина вышла вперед в матче с Новой Зеландией (1:0).
ГОЛ! 0:1. Алексей Гуцуляк, 54 мин
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