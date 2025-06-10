Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира
Чемпионат мира
10 июня 2025, 23:56 | Обновлено 10 июня 2025, 23:57
77
0

Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира

Во второй раз в истории Австралия и Новая Зеландия сыграют на одном мундиале

10 июня 2025, 23:56 | Обновлено 10 июня 2025, 23:57
77
0
Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии

В последнем матче третьего этапа отбора на чемпионат мира в Азии сборная Австралии на выезде победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Австралия в шестой раз подряд (и в седьмой в целом) квалифицировалась на мундиаль и стала шестым представителем от Азии на следующем чемпионате мира.

  • Япония
  • Иран
  • Узбекистан
  • Южная Корея
  • Иордания
  • Австралия

Достижения сборной Австралии на предыдущих чемпионатах мира:

  • 1974: групповой этап
  • 2006: 1/8 финала
  • 2010: групповой этап
  • 2014: групповой этап
  • 2018: групповой этап
  • 2022: 1/8

Интересным фактом является то, что Австралия и Новая Зеландия во второй раз в истории сыграют на одном чемпионате мира. Первым был мундиаль 2010 года.

При жеребьевке Австралия и Новая Зеландия будут в разных корзинах, поэтому есть шанс сыграть друг против друга в группе.

В четвертом раунде отбора от Азии будут сформированы две группы по три команды. Победитель каждой группы сыграет на чемпионате мира 2026 года.

  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Ирак
  • Индонезия
  • Оман
По теме:
Финляндия переиграла Польшу в отборе к ЧМ. Матч временно приостанавливали
Порезвились на славу. Нидерланды отгрузили 8 мячей Мальте в квалификации ЧМ
Вместе с ван Перси. Депай – второй лучший бомбардиром сборной Нидерландов
сборная Австралии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Футбол | 10 июня 2025, 18:01 8
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19
Сборная Украины U-20 сыграла вничью спарринг против команды США U-19

Единственный гол у сине-желтых забил Рамик Гаджиев на 41-й минуте

Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Футбол | 10 июня 2025, 13:29 1
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ
Левый Берег сменил главного тренера и заявит команду во Вторую лигу ПФЛ

Виталий Первак ждет встречи с руководством клуба

В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Футбол | 10.06.2025, 23:55
В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
В пару к Забарному. Борнмут заинтересован в трансфере защитника Барселоны
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Бокс | 10.06.2025, 08:56
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Футбол | 10.06.2025, 04:55
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
ОФИЦИАЛЬНО. 9 игроков покинули состав МЮ, в их числе Эванс и Эриксен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
Майкл Джордан назвал единственного спортсмена, которого ненавидит
09.06.2025, 04:42 3
Баскетбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем