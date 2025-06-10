Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира

В последнем матче третьего этапа отбора на чемпионат мира в Азии сборная Австралии на выезде победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1.

Австралия в шестой раз подряд (и в седьмой в целом) квалифицировалась на мундиаль и стала шестым представителем от Азии на следующем чемпионате мира.

Япония

Иран

Узбекистан

Южная Корея

Иордания

Австралия

Достижения сборной Австралии на предыдущих чемпионатах мира:

1974: групповой этап

2006: 1/8 финала

2010: групповой этап

2014: групповой этап

2018: групповой этап

2022: 1/8

Интересным фактом является то, что Австралия и Новая Зеландия во второй раз в истории сыграют на одном чемпионате мира. Первым был мундиаль 2010 года.

При жеребьевке Австралия и Новая Зеландия будут в разных корзинах, поэтому есть шанс сыграть друг против друга в группе.

В четвертом раунде отбора от Азии будут сформированы две группы по три команды. Победитель каждой группы сыграет на чемпионате мира 2026 года.

Саудовская Аравия

ОАЭ

Катар

Ирак

Индонезия

Оман