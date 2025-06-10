Австралия в шестой раз подряд сыграет на чемпионате мира
Во второй раз в истории Австралия и Новая Зеландия сыграют на одном мундиале
В последнем матче третьего этапа отбора на чемпионат мира в Азии сборная Австралии на выезде победила сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1.
Австралия в шестой раз подряд (и в седьмой в целом) квалифицировалась на мундиаль и стала шестым представителем от Азии на следующем чемпионате мира.
- Япония
- Иран
- Узбекистан
- Южная Корея
- Иордания
- Австралия
Достижения сборной Австралии на предыдущих чемпионатах мира:
- 1974: групповой этап
- 2006: 1/8 финала
- 2010: групповой этап
- 2014: групповой этап
- 2018: групповой этап
- 2022: 1/8
Интересным фактом является то, что Австралия и Новая Зеландия во второй раз в истории сыграют на одном чемпионате мира. Первым был мундиаль 2010 года.
При жеребьевке Австралия и Новая Зеландия будут в разных корзинах, поэтому есть шанс сыграть друг против друга в группе.
В четвертом раунде отбора от Азии будут сформированы две группы по три команды. Победитель каждой группы сыграет на чемпионате мира 2026 года.
- Саудовская Аравия
- ОАЭ
- Катар
- Ирак
- Индонезия
- Оман
A 🇦🇺 Austrália está qualificada para o Mundial 2026: 7.ª presença dos australianos na fase final, a 6.ª consecutiva pic.twitter.com/szwJsyEB2K— Playmaker (@playmaker_PT) June 10, 2025
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