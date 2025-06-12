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  4. «Клубы сами этого хотят». В ПФЛ рассказали о новом формате Первой лиги
Украина. Первая лига
12 июня 2025, 17:30 |
202
0

«Клубы сами этого хотят». В ПФЛ рассказали о новом формате Первой лиги

Каденко оценил новый формат в Первой лиге

12 июня 2025, 17:30 |
202
0
«Клубы сами этого хотят». В ПФЛ рассказали о новом формате Первой лиги
ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что в Первой лиге с нового сезона будет традиционный формат – 16 команд играют в два круга, без разделения на группы.

«Клубы сами этого захотели. Это желание команд, они хотят играть в два круга, 16 участников. У нас была система, когда мы делили команды на группы Чемпионская и Выбывание. Это было экономически где-то выгодно, но, думаю, больше интереса вызовет традиционный формат».

«При этом остаются переходы в УПЛ – две сразу выходят и две играют переходные матчи. И такая же ситуация с вылетом во Вторую лигу», – сказал Каденко.

По итогам минувшего сезона из УПЛ в Первую лигу вылетели Ингулец, Черноморец и Ворскла.

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Александр Каденко Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ПФЛ
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