Черноморец готовится к Первой лиге. Клуб ищет усиление состава

Как уже сообщалось, в тренерском штабе одесского Черноморца в период текущего межсезонья ожидается появление нового специалиста – Андрея Диканя. В этом клубе он будет отвечать за подготовку вратарей, заменив на идентичной должности Евгения Боровика.

По информации, полученной из источников Sport.ua, не исключено, что вслед за Диканем в Черноморец может отправиться 31-летний голкипер Герман Пеньков, с которым они работали вместе в черкасском ЛНЗ.

В профессиональной карьере этого футболиста были выступления в каменской Стали, львовских Карпатах, донецком Олимпике, Львове и Минае.