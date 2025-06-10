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Украина. Первая лига
10 июня 2025, 20:32 | Обновлено 10 июня 2025, 21:10
796
0

Черноморец готовится к Первой лиге. Клуб ищет усиление состава

Одесскую команду может пополнить Пеньков

10 июня 2025, 20:32 | Обновлено 10 июня 2025, 21:10
796
0
Черноморец готовится к Первой лиге. Клуб ищет усиление состава
ФК ЛНЗ. Герман Пеньков

Как уже сообщалось, в тренерском штабе одесского Черноморца в период текущего межсезонья ожидается появление нового специалиста – Андрея Диканя. В этом клубе он будет отвечать за подготовку вратарей, заменив на идентичной должности Евгения Боровика.

По информации, полученной из источников Sport.ua, не исключено, что вслед за Диканем в Черноморец может отправиться 31-летний голкипер Герман Пеньков, с которым они работали вместе в черкасском ЛНЗ.

В профессиональной карьере этого футболиста были выступления в каменской Стали, львовских Карпатах, донецком Олимпике, Львове и Минае.

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Черноморец Одесса Герман Пеньков Андрей Дикань трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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