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Кубок Украины
10 июня 2025, 20:20 | Обновлено 10 июня 2025, 20:55
182
0

Металлист 1925 – Ворскла – 0:1. Финал женского Кубка. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финала Кубка Украины по футболу среди женщин

10 июня 2025, 20:20 | Обновлено 10 июня 2025, 20:55
182
0
Металлист 1925 – Ворскла – 0:1. Финал женского Кубка. Видеообзор матча
ФК Ворскла

Во вторник, 10 июня, состоялся финал Кубка Украины по футбол среди женщин между «Металлистом 1925» и «Ворсклой».

По итогам матча футболистки полтавского клуба стали триумфаторками соревнования благодаря единственному забитому мячу от Шайнюк

«Ворскла» сделала золотой дубль в этом сезоне: чемпионат + кубок страны. В чемпионской гонке полтавская команда опередила именно «Металлист 1925».

Для клуба это 5-й Кубок Украины в истории.

Финал Кубка Украины. Женщины

Металлист 1925 – Ворскла – 0:1

Гол: Шайнюк, 32

Видеообзор матча:

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Ворскла Полтава Металлист 1925 видео голов и обзор Кубок Украины по футболу среди женщин Металлист 1925 - Ворскла
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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