Металлист 1925 – Ворскла – 0:1. Финал женского Кубка. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финала Кубка Украины по футболу среди женщин
Во вторник, 10 июня, состоялся финал Кубка Украины по футбол среди женщин между «Металлистом 1925» и «Ворсклой».
По итогам матча футболистки полтавского клуба стали триумфаторками соревнования благодаря единственному забитому мячу от Шайнюк
«Ворскла» сделала золотой дубль в этом сезоне: чемпионат + кубок страны. В чемпионской гонке полтавская команда опередила именно «Металлист 1925».
Для клуба это 5-й Кубок Украины в истории.
Финал Кубка Украины. Женщины
Металлист 1925 – Ворскла – 0:1
Гол: Шайнюк, 32
Видеообзор матча:
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