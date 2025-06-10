Металлист 1925 – Ворскла – 0:1. Финал женского Кубка. Видеообзор матча

Во вторник, 10 июня, состоялся финал Кубка Украины по футбол среди женщин между «Металлистом 1925» и «Ворсклой».

По итогам матча футболистки полтавского клуба стали триумфаторками соревнования благодаря единственному забитому мячу от Шайнюк

«Ворскла» сделала золотой дубль в этом сезоне: чемпионат + кубок страны. В чемпионской гонке полтавская команда опередила именно «Металлист 1925».

Для клуба это 5-й Кубок Украины в истории.

Финал Кубка Украины. Женщины

Металлист 1925 – Ворскла – 0:1

Гол: Шайнюк, 32

Видеообзор матча: