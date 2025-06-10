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Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 19:38 | Обновлено 10 июня 2025, 19:55
51
0

«Недооценка соперника не должна повториться». Иван Гецко – о Новой Зеландии

Во втором матче в Канаде у сине-желтых будут перестановки

10 июня 2025, 19:38 | Обновлено 10 июня 2025, 19:55
51
0
«Недооценка соперника не должна повториться». Иван Гецко – о Новой Зеландии
ФК Черноморец. Иван Гецко

Несмотря на товарищеский статус международного турнира Canadian Shield в Торонто, сегодняшний матч с Новой Зеландией для сборной Украины имеет немаловажное значение. Ведь после позорного поражения в первой игре с Канадой (2:4) подопечные Сергея Реброва должны ответить на вопрос: то фиаско было случайностью, имела ли место закономерность?

Мнениями по этому поводу из Sport.ua поделился эксфорвард нашей национальной команды Иван Гецко, который стал автором первого гола в ее составе.

– Что должны сделать футболисты сборной Украины в поединке с новозеландцами?

– Победить – это прежде всего. А во-вторых, доказать, что проигрыш в матче с канадцами был огромным заблуждением. Главное, чтобы в сегодняшней игре не было такой же недооценки соперника, которой они допустили три дня назад. И тогда все будет нормально.

– В таком случае все станет на свои места?

– Думаю, что да. По крайней мере, если судить по нашей игре с Канадой, то колокольчик был серьезным.

– Не ударит ли результат того колокольчика по психологии украинских футболистов перед сегодняшней игрой?

– Считаю, что наоборот. Возможно, это поставит некоторых игроков на место, а то они начали слишком высоко летать.

– Как думаете, с целью получить возможность реабилитироваться Сергей Ребров использует тот же состав, что играл против Канады, сделает ли определенные коррективы?

– Думаю, что одна или две перестановки будут.

– На каких позициях?

– В центральной части поля – однозначно. И, может быть, в задней полосы.

Ранее хавбек сборной Украины Георгий Судаков назвал лучшего игрока в составе сборной.

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инсайд сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Canadian Shield Иван Гецко Новая Зеландия - Украина
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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