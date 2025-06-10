«Недооценка соперника не должна повториться». Иван Гецко – о Новой Зеландии
Во втором матче в Канаде у сине-желтых будут перестановки
Несмотря на товарищеский статус международного турнира Canadian Shield в Торонто, сегодняшний матч с Новой Зеландией для сборной Украины имеет немаловажное значение. Ведь после позорного поражения в первой игре с Канадой (2:4) подопечные Сергея Реброва должны ответить на вопрос: то фиаско было случайностью, имела ли место закономерность?
Мнениями по этому поводу из Sport.ua поделился эксфорвард нашей национальной команды Иван Гецко, который стал автором первого гола в ее составе.
– Что должны сделать футболисты сборной Украины в поединке с новозеландцами?
– Победить – это прежде всего. А во-вторых, доказать, что проигрыш в матче с канадцами был огромным заблуждением. Главное, чтобы в сегодняшней игре не было такой же недооценки соперника, которой они допустили три дня назад. И тогда все будет нормально.
– В таком случае все станет на свои места?
– Думаю, что да. По крайней мере, если судить по нашей игре с Канадой, то колокольчик был серьезным.
– Не ударит ли результат того колокольчика по психологии украинских футболистов перед сегодняшней игрой?
– Считаю, что наоборот. Возможно, это поставит некоторых игроков на место, а то они начали слишком высоко летать.
– Как думаете, с целью получить возможность реабилитироваться Сергей Ребров использует тот же состав, что играл против Канады, сделает ли определенные коррективы?
– Думаю, что одна или две перестановки будут.
– На каких позициях?
– В центральной части поля – однозначно. И, может быть, в задней полосы.
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