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  4. Н. Киченок / Линетт – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
10 июня 2025, 18:51 |
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Н. Киченок / Линетт – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда турнира WTA 250 в Хертогенбосе

10 июня 2025, 18:51 |
100
0
Н. Киченок / Линетт – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

10 июня украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) сыграет против тандема Ван Синьюй (Китай) / Чжэн Сайсай (Китай). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Кудерметова / Мертенс – Ламенс / Ван Эмст. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

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Киченок впервые заявились в одну пару с Линетт.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Мелихар и Самсоновой, либо против Морателли и Сантамарии.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Надежда Киченок Магда Линетт Ван Синьюй Чжэн Сайсай смотреть онлайн WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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