Н. Киченок / Линетт – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда турнира WTA 250 в Хертогенбосе
10 июня украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) сыграет против тандема Ван Синьюй (Китай) / Чжэн Сайсай (Китай). Поединок состоится третьим запуском на корте №5 после игры Кудерметова / Мертенс – Ламенс / Ван Эмст. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
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Киченок впервые заявились в одну пару с Линетт.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются либо против Мелихар и Самсоновой, либо против Морателли и Сантамарии.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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