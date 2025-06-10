Новости для Ярмолюка. Брентфорд рассматривает 2 кандидатов на замену Франка

«Брентфорд» рассматривает 2 кандидатов на покинувшему клубу Томасу Франку, сообщает TBR Football.

По информации источника, новым тренером «пчел» может стать либо английский коуч «Ипсвича» Киран Маккена либо наставник «Страсбурга» Литам Росеньор.

Также рассматривает кандидатура Джастина Кокрейна, который ранее работал ассистентом Томаса Франка, но этот вариант не является основным.

В «Брентфорде» выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» заплатит 10 млн фунтов за Томаса Франка.