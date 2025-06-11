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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 07:45 |
353
0

Полесье и Металлист 1925. Бывший футболист Динамо может остаться в Украине

В услугах полузащитника Владимира Шепелева заинтересованы несколько команд

11 июня 2025, 07:45 |
353
0
Полесье и Металлист 1925. Бывший футболист Динамо может остаться в Украине
ФК Александрия. Владимир Шепелев

Бывший футболист киевского «Динамо» Владимир Шепелев, который на данный момент является игроком «Александрии», имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

30 июня у 28-летнего полузащитника заканчивается контракт с «горожанами», после чего он получит статус свободного агента. По информации источника, два украинских клуба – «Полесье» и «Металлист 1925» – заинтересованы в трансфере Шепелева. Главным претендентом на подписание игрока считается харьковский клуб.

Стоит отметить, что наставник житомирского коллектива Руслан Ротань лично заинтересован в приобретении украинца, но в составе «волков» и так много игроков в центре поля, поэтому этот трансфер выглядит менее вероятным.

Кроме того, Шепелев может покинуть Украину и присоединиться к одному из иностранных клубов – к полузащитнику есть интерес из чемпионатов Румынии и Венгрии («Академия Пушкаша»). Окончательное решение зависит от самого футболиста.

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Динамо Киев Александрия Полесье Житомир Металлист 1925 чемпионат Румынии по футболу чемпионат Венгрии по футболу Академия Пушкаша Владимир Шепелев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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