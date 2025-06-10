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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 17:27 | Обновлено 10 июня 2025, 17:40
505
2

Шовковский превзошел достижение Лобановского в УПЛ

Нынешний наставник «Динамо» потерпел только 2 поражения в 58 матчах в УПЛ

10 июня 2025, 17:27 | Обновлено 10 июня 2025, 17:40
505
2
Шовковский превзошел достижение Лобановского в УПЛ
ФК Динамо

По итогам сезона-2024/25 сменились два рекордсмена в исторических тренерских номинациях. Александр Шовковский возглавил список наставников, имеющих наименьший процент поражений. Под его руководством «Динамо» проиграло в УПЛ всего 2 матча из 58 (3,2%). Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Лобановскому, Шовковский перекрыл на 2,5%.

В свою очередь наставник «Оболони» Валерий Иващенко превзошел антирекорд чемпионатов Украины (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,57 (20 в 35 играх). К слову, прежний «рекорд» Игоря Гамулы повторил «коуч» «Левого берега» Виталий Первак – 0,60 (18 в 30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наименьший процент поражений тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)

Тренер

Клубы

П

И

%

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

2

58

3,4

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

9

152

5,9

3.

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

8

96

8,3

4.

Йожеф САБО

Динамо

10

118

8,5

5.

Юрий СЕМИН

Динамо

8

92

8,7

6.

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

4

41

9,8

7.

Луиш КАШТРУ

Шахтер

6

57

10,5

8.

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

7

66

10,61

9.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

46

432

10,65

10.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

10

88

11,4

Наименьшая результативность в среднем за игру тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)

Тренер

Клубы

Г

И

Ср.

1.

Валерий ИВАЩЕНКО

Оболонь

20

35

0,57

2.

Игорь ГАМУЛА

Закарпатье

18

30

0,60

Виталий ПЕРВАК

Левый берег

18

30

0,60

4.

Петр КУШЛЫК

Закарпатье

23

38

0,61

5.

Михаил СТЕЛЬМАХ

Харьков

21

32

0,66

6.

Сергей ЗАЙЦЕВ

Металлург З, Карпаты

20

30

0,667

7.

Борис СТРЕЛЬЦОВ

Кремень, Прикарпатье

31

46

0,674

8.

Виктор РЯШКО

Закарпатье

24

35

0,686

9.

Олег ЛУТКОВ

Металлург З

36

52

0,692

10.

Владимир МУНТЯН

Таврия, Кривбасс, Ворскла

41

59

0,695

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Владислав Ткаченко
а скільки виграв у Єврокубках?
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+2
ona_proigraet
грош ціна таким перемогам, бо в Єврокубках був найгірший сезон за всі роки існування Динамо, одна перемога при шести поразках
Ответить
+1
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