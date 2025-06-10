Шовковский превзошел достижение Лобановского в УПЛ
Нынешний наставник «Динамо» потерпел только 2 поражения в 58 матчах в УПЛ
По итогам сезона-2024/25 сменились два рекордсмена в исторических тренерских номинациях. Александр Шовковский возглавил список наставников, имеющих наименьший процент поражений. Под его руководством «Динамо» проиграло в УПЛ всего 2 матча из 58 (3,2%). Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Лобановскому, Шовковский перекрыл на 2,5%.
В свою очередь наставник «Оболони» Валерий Иващенко превзошел антирекорд чемпионатов Украины (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,57 (20 в 35 играх). К слову, прежний «рекорд» Игоря Гамулы повторил «коуч» «Левого берега» Виталий Первак – 0,60 (18 в 30).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наименьший процент поражений тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)
|
|
Тренер
|
Клубы
|
П
|
И
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
2
|
58
|
3,4
|
2.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
9
|
152
|
5,9
|
3.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
8
|
96
|
8,3
|
4.
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
10
|
118
|
8,5
|
5.
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
8
|
92
|
8,7
|
6.
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
4
|
41
|
9,8
|
7.
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
6
|
57
|
10,5
|
8.
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
7
|
66
|
10,61
|
9.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
46
|
432
|
10,65
|
10.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
10
|
88
|
11,4
Наименьшая результативность в среднем за игру тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Г
|
И
|
Ср.
|
1.
|
Валерий ИВАЩЕНКО
|
Оболонь
|
20
|
35
|
0,57
|
2.
|
Игорь ГАМУЛА
|
Закарпатье
|
18
|
30
|
0,60
|
|
Виталий ПЕРВАК
|
Левый берег
|
18
|
30
|
0,60
|
4.
|
Петр КУШЛЫК
|
Закарпатье
|
23
|
38
|
0,61
|
5.
|
Михаил СТЕЛЬМАХ
|
Харьков
|
21
|
32
|
0,66
|
6.
|
Сергей ЗАЙЦЕВ
|
Металлург З, Карпаты
|
20
|
30
|
0,667
|
7.
|
Борис СТРЕЛЬЦОВ
|
Кремень, Прикарпатье
|
31
|
46
|
0,674
|
8.
|
Виктор РЯШКО
|
Закарпатье
|
24
|
35
|
0,686
|
9.
|
Олег ЛУТКОВ
|
Металлург З
|
36
|
52
|
0,692
|
10.
|
Владимир МУНТЯН
|
Таврия, Кривбасс, Ворскла
|
41
|
59
|
0,695
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