Шовковский превзошел достижение Лобановского в УПЛ

По итогам сезона-2024/25 сменились два рекордсмена в исторических тренерских номинациях. Александр Шовковский возглавил список наставников, имеющих наименьший процент поражений. Под его руководством «Динамо» проиграло в УПЛ всего 2 матча из 58 (3,2%). Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Лобановскому, Шовковский перекрыл на 2,5%.

В свою очередь наставник «Оболони» Валерий Иващенко превзошел антирекорд чемпионатов Украины (для тренеров, проведших не менее 30 матчей) по наименьшему количеству забитых мячей в среднем за игру – 0,57 (20 в 35 играх). К слову, прежний «рекорд» Игоря Гамулы повторил «коуч» «Левого берега» Виталий Первак – 0,60 (18 в 30).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наименьший процент поражений тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)

Тренер Клубы П И % 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 2 58 3,4 2. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Динамо 9 152 5,9 3. Паулу ФОНСЕКА Шахтер 8 96 8,3 4. Йожеф САБО Динамо 10 118 8,5 5. Юрий СЕМИН Динамо 8 92 8,7 6. Валерий ГАЗЗАЕВ Динамо 4 41 9,8 7. Луиш КАШТРУ Шахтер 6 57 10,5 8. Александр ХАЦКЕВИЧ Динамо 7 66 10,61 9. Мирча ЛУЧЕСКУ Шахтер, Динамо 46 432 10,65 10. Сергей РЕБРОВ Динамо 10 88 11,4

Наименьшая результативность в среднем за игру тренеров УПЛ (не менее 30 матчей)