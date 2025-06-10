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  4. Сандерленд обновил свой трансферный рекорд
Англия
10 июня 2025, 18:27 |
576
0

Сандерленд обновил свой трансферный рекорд

Джоб Беллингем стал игроком дортмундской Боруссии

10 июня 2025, 18:27 |
576
0
Сандерленд обновил свой трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Сандерленд стал второй командой АПЛ в сезоне 2025/26, которая установила свой трансферный рекорд по сумме продажи футболиста в другой клуб.

Джоб Беллингем стал игроком дортмундской Боруссии за 30,5 млн евро.

Предыдущая рекордная продажа Сандерленда была датирована сезоном 2017/18 – Джордан Пикфорд в Эвертон за 28,5 млн евро.

  • 30,5 млн евро – Джоб Беллингем (в Боруссию, 2025/26)
  • 28,5 млн евро – Джордан Пикфорд (в Эвертон, 2017/18)

Напомним, ранее в составе «шмелей» выступал родной брат Джобба, Джуд Беллингем, который сейчас является игроком мадридского Реала.

Ранее Вулверхэмптон обновил свой трансферный рекорд, осуществив продажу Матеуса Куньи в Манчестер Юнайтед.

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Сандерленд Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Джоб Беллингем статистика финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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