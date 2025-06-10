Сандерленд обновил свой трансферный рекорд
Джоб Беллингем стал игроком дортмундской Боруссии
Сандерленд стал второй командой АПЛ в сезоне 2025/26, которая установила свой трансферный рекорд по сумме продажи футболиста в другой клуб.
Джоб Беллингем стал игроком дортмундской Боруссии за 30,5 млн евро.
Предыдущая рекордная продажа Сандерленда была датирована сезоном 2017/18 – Джордан Пикфорд в Эвертон за 28,5 млн евро.
- 30,5 млн евро – Джоб Беллингем (в Боруссию, 2025/26)
- 28,5 млн евро – Джордан Пикфорд (в Эвертон, 2017/18)
Напомним, ранее в составе «шмелей» выступал родной брат Джобба, Джуд Беллингем, который сейчас является игроком мадридского Реала.
Ранее Вулверхэмптон обновил свой трансферный рекорд, осуществив продажу Матеуса Куньи в Манчестер Юнайтед.
💶 A record breaking sale for Sunderland— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 10, 2025
Excellent business 🤝 pic.twitter.com/GYT9OqFtki
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