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  4. Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 17:14 | Обновлено 10 июня 2025, 17:23
77
0

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года

Самым старшим стал Юрий Коваль, самым молодым – Имад Ашур

10 июня 2025, 17:14 | Обновлено 10 июня 2025, 17:23
77
0
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года
ФК Полесье. Имад Ашур

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года. Самым старшим стал 66-летний наставник «Зари» Юрий Коваль. В более «преклонном» возрасте работали в чемпионатах Украины только 5 «коучей». Самым же молодым оказался годящийся в сыновья Ковалю 36-летний тренер «Полесья» Имад Ашур.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

80 лет 311 дней

Анатолий ЗАЯЕВ

Металлург З

02.09.2012

Арсенал

0:3 (г)

78 лет 97 дней

Мирча ЛУЧЕСКУ

Динамо

03.11.2023

Шахтер

0:1 (д)

67 лет 248 дней

Йожеф САБО

Динамо

03.11.2007

Металлист

0:1 (д)

66 лет 333 дня

Виктор НОСОВ

Ворскла

17.06.2007

Ильичевец

3:0 (д)

66 лет 120 дней

Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ

Карпаты

26.05.2013

Таврия

1:1 (д)

66 лет 119 дней

Юрий КОВАЛЬ

Заря

25.08.2024

Рух

0:3 (г)

66 лет 51 день

Александр ТОМАХ

Металлург З

07.12.2014

Ильичевец

2:1 (г)

66 лет 19 дней

Семен АЛЬТМАН

Таврия

10.05.2012

Динамо

1:1 (г)

65 лет 126 дней

Юрий СЕМИН

Динамо

14.09.2012

Карпаты

3:1 (д)

65 лет 104 дня

Мирон МАРКЕВИЧ

Днепр

15.05.2016

Олимпик

1:1 (д)

Самые возрастные тренеры УПЛ-2024/25

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

66 лет 119 дней

Юрий КОВАЛЬ

Заря

25.08.2024

Рух

0:3 (г)

60 лет 34 дня

Роман ГРИГОРЧУК

ЛНЗ

25.05.2025

Верес

1:1 (г)

59 лет 123 дня

Юрий ВЕРНИДУБ

Кривбасс

25.05.2025

Полесье

1:1 (г)

56 лет 166 дней

Юрий МАКСИМОВ

Ворскла

23.05.2025

Ингулец

1:1 (г)

54 года 33 дня

Виталий ПЕРВАК

Левый берег

23.05.2025

Оболонь

0:1 (г)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры УПЛ-2024/25

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

36 лет 114 дней

Имад АШУР

Полесье

11.08.2024

Шахтер

1:0 (г)

37 лет 242 дня

Владислав ЛУПАШКО

Карпаты

03.08.2024

Верес

0:0 (г)

37 лет 329 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Заря

30.08.2024

Оболонь

2:0 (г)

38 лет 51 день

Александр ПОЗДЕЕВ

Колос

04.08.2024

Оболонь

2:2 (г)

39 лет 72 дня

Василий КОБИН

Ингулец

04.08.2024

Заря

1:2 (г)

* на день первого матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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