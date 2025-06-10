Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года
Самым старшим стал Юрий Коваль, самым молодым – Имад Ашур
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года. Самым старшим стал 66-летний наставник «Зари» Юрий Коваль. В более «преклонном» возрасте работали в чемпионатах Украины только 5 «коучей». Самым же молодым оказался годящийся в сыновья Ковалю 36-летний тренер «Полесья» Имад Ашур.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
80 лет 311 дней
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Металлург З
|
02.09.2012
|
Арсенал
|
0:3 (г)
|
78 лет 97 дней
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Динамо
|
03.11.2023
|
Шахтер
|
0:1 (д)
|
67 лет 248 дней
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
03.11.2007
|
Металлист
|
0:1 (д)
|
66 лет 333 дня
|
Виктор НОСОВ
|
Ворскла
|
17.06.2007
|
Ильичевец
|
3:0 (д)
|
66 лет 120 дней
|
Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ
|
Карпаты
|
26.05.2013
|
Таврия
|
1:1 (д)
|
66 лет 119 дней
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Заря
|
25.08.2024
|
Рух
|
0:3 (г)
|
66 лет 51 день
|
Александр ТОМАХ
|
Металлург З
|
07.12.2014
|
Ильичевец
|
2:1 (г)
|
66 лет 19 дней
|
Семен АЛЬТМАН
|
Таврия
|
10.05.2012
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
65 лет 126 дней
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
14.09.2012
|
Карпаты
|
3:1 (д)
|
65 лет 104 дня
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Днепр
|
15.05.2016
|
Олимпик
|
1:1 (д)
Самые возрастные тренеры УПЛ-2024/25
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
66 лет 119 дней
|
Юрий КОВАЛЬ
|
Заря
|
25.08.2024
|
Рух
|
0:3 (г)
|
60 лет 34 дня
|
Роман ГРИГОРЧУК
|
ЛНЗ
|
25.05.2025
|
Верес
|
1:1 (г)
|
59 лет 123 дня
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Кривбасс
|
25.05.2025
|
Полесье
|
1:1 (г)
|
56 лет 166 дней
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Ворскла
|
23.05.2025
|
Ингулец
|
1:1 (г)
|
54 года 33 дня
|
Виталий ПЕРВАК
|
Левый берег
|
23.05.2025
|
Оболонь
|
0:1 (г)
* на день последнего матча.
Самые молодые тренеры УПЛ-2024/25
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
36 лет 114 дней
|
Имад АШУР
|
Полесье
|
11.08.2024
|
Шахтер
|
1:0 (г)
|
37 лет 242 дня
|
Владислав ЛУПАШКО
|
Карпаты
|
03.08.2024
|
Верес
|
0:0 (г)
|
37 лет 329 дней
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Заря
|
30.08.2024
|
Оболонь
|
2:0 (г)
|
38 лет 51 день
|
Александр ПОЗДЕЕВ
|
Колос
|
04.08.2024
|
Оболонь
|
2:2 (г)
|
39 лет 72 дня
|
Василий КОБИН
|
Ингулец
|
04.08.2024
|
Заря
|
1:2 (г)
* на день первого матча.
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