Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2024/25 составил 47,3 года. Самым старшим стал 66-летний наставник «Зари» Юрий Коваль. В более «преклонном» возрасте работали в чемпионатах Украины только 5 «коучей». Самым же молодым оказался годящийся в сыновья Ковалю 36-летний тренер «Полесья» Имад Ашур.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 80 лет 311 дней Анатолий ЗАЯЕВ Металлург З 02.09.2012 Арсенал 0:3 (г) 78 лет 97 дней Мирча ЛУЧЕСКУ Динамо 03.11.2023 Шахтер 0:1 (д) 67 лет 248 дней Йожеф САБО Динамо 03.11.2007 Металлист 0:1 (д) 66 лет 333 дня Виктор НОСОВ Ворскла 17.06.2007 Ильичевец 3:0 (д) 66 лет 120 дней Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ Карпаты 26.05.2013 Таврия 1:1 (д) 66 лет 119 дней Юрий КОВАЛЬ Заря 25.08.2024 Рух 0:3 (г) 66 лет 51 день Александр ТОМАХ Металлург З 07.12.2014 Ильичевец 2:1 (г) 66 лет 19 дней Семен АЛЬТМАН Таврия 10.05.2012 Динамо 1:1 (г) 65 лет 126 дней Юрий СЕМИН Динамо 14.09.2012 Карпаты 3:1 (д) 65 лет 104 дня Мирон МАРКЕВИЧ Днепр 15.05.2016 Олимпик 1:1 (д)

Самые возрастные тренеры УПЛ-2024/25

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 66 лет 119 дней Юрий КОВАЛЬ Заря 25.08.2024 Рух 0:3 (г) 60 лет 34 дня Роман ГРИГОРЧУК ЛНЗ 25.05.2025 Верес 1:1 (г) 59 лет 123 дня Юрий ВЕРНИДУБ Кривбасс 25.05.2025 Полесье 1:1 (г) 56 лет 166 дней Юрий МАКСИМОВ Ворскла 23.05.2025 Ингулец 1:1 (г) 54 года 33 дня Виталий ПЕРВАК Левый берег 23.05.2025 Оболонь 0:1 (г)

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры УПЛ-2024/25

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 36 лет 114 дней Имад АШУР Полесье 11.08.2024 Шахтер 1:0 (г) 37 лет 242 дня Владислав ЛУПАШКО Карпаты 03.08.2024 Верес 0:0 (г) 37 лет 329 дней Младен БАРТУЛОВИЧ Заря 30.08.2024 Оболонь 2:0 (г) 38 лет 51 день Александр ПОЗДЕЕВ Колос 04.08.2024 Оболонь 2:2 (г) 39 лет 72 дня Василий КОБИН Ингулец 04.08.2024 Заря 1:2 (г)

* на день первого матча.