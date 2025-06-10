В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера (21 украинский и 3 иностранных), включая 6 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата дважды происходила смена наставников в ЛНЗ, по разу – в «Ворскле», «Заре», «Колосе», «Оболони», «Полесье» и «Черноморце».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 300-й матч в чемпионатах Украины провел Юрий Вернидуб. 400-й гол забили подопечные того же Юрия Вернидуба, 250-й – Юрия Максимова, 150-й – Александра Бабича, 100-й – Марино Пушича и Александра Шовковского. 250-й мяч пропустили коллективы Александра Бабича и Юрия Максимова, 100-й – Руслана Костышина. Рубеж в 300 очков превзошли клубы Юрия Максимова, в 100 – Руслана Костышина, Виталия Пономарева, Марино Пушича, Руслана Ротаня и Александра Шовковского.

К слову, Александр Шовковский, который стал 16-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, делит теперь 9-е место с Анатолием Демьяненко и Луишем Каштру в списке самых титулованных наставников УПЛ. А первую дюжину этого рейтинга замыкает сейчас Марино Пушич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины