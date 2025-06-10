В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера
Александр Шовковский вошел в число самых титулованных наставников чемпионатов Украины
В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера (21 украинский и 3 иностранных), включая 6 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата дважды происходила смена наставников в ЛНЗ, по разу – в «Ворскле», «Заре», «Колосе», «Оболони», «Полесье» и «Черноморце».
По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 300-й матч в чемпионатах Украины провел Юрий Вернидуб. 400-й гол забили подопечные того же Юрия Вернидуба, 250-й – Юрия Максимова, 150-й – Александра Бабича, 100-й – Марино Пушича и Александра Шовковского. 250-й мяч пропустили коллективы Александра Бабича и Юрия Максимова, 100-й – Руслана Костышина. Рубеж в 300 очков превзошли клубы Юрия Максимова, в 100 – Руслана Костышина, Виталия Пономарева, Марино Пушича, Руслана Ротаня и Александра Шовковского.
К слову, Александр Шовковский, который стал 16-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, делит теперь 9-е место с Анатолием Демьяненко и Луишем Каштру в списке самых титулованных наставников УПЛ. А первую дюжину этого рейтинга замыкает сейчас Марино Пушич.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины
|
|
Тренер
|
Клубы
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер, Динамо
|
9
|
5
|
-
|
14
|
2.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
5
|
-
|
-
|
5
|
3.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
3
|
-
|
-
|
3
|
4.
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Динамо
|
2
|
2
|
-
|
4
|
5.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
2
|
1
|
-
|
3
|
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
2
|
1
|
-
|
3
|
7.
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
1
|
3
|
-
|
4
|
8.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр, Динамо
|
1
|
1
|
1
|
3
|
9.
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
1
|
1
|
-
|
2
|
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
1
|
1
|
-
|
2
|
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1
|
1
|
-
|
2
|
12.
|
Марино ПУШИЧ
|
Шахтер
|
1
|
-
|
1
|
2
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