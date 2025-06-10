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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 17:04 | Обновлено 10 июня 2025, 17:13
63
0

В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера

Александр Шовковский вошел в число самых титулованных наставников чемпионатов Украины

10 июня 2025, 17:04 | Обновлено 10 июня 2025, 17:13
63
0
В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера
ФК Динамо. Александр Шовковский

В сезоне-2024/25 с клубами УПЛ работали 24 тренера (21 украинский и 3 иностранных), включая 6 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата дважды происходила смена наставников в ЛНЗ, по разу – в «Ворскле», «Заре», «Колосе», «Оболони», «Полесье» и «Черноморце».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 300-й матч в чемпионатах Украины провел Юрий Вернидуб. 400-й гол забили подопечные того же Юрия Вернидуба, 250-й – Юрия Максимова, 150-й – Александра Бабича, 100-й – Марино Пушича и Александра Шовковского. 250-й мяч пропустили коллективы Александра Бабича и Юрия Максимова, 100-й – Руслана Костышина. Рубеж в 300 очков превзошли клубы Юрия Максимова, в 100 – Руслана Костышина, Виталия Пономарева, Марино Пушича, Руслана Ротаня и Александра Шовковского.

К слову, Александр Шовковский, который стал 16-м тренером, завоевавшим чемпионский титул, делит теперь 9-е место с Анатолием Демьяненко и Луишем Каштру в списке самых титулованных наставников УПЛ. А первую дюжину этого рейтинга замыкает сейчас Марино Пушич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые титулованные тренеры чемпионатов Украины

Тренер

Клубы

З

С

Б

Всего

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер, Динамо

9

5

-

14

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

5

-

-

5

3.

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

3

-

-

3

4.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Динамо

2

2

-

4

5.

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2

1

-

3

Йожеф САБО

Динамо

2

1

-

3

7.

Юрий СЕМИН

Динамо

1

3

-

4

8.

Николай ПАВЛОВ

Днепр, Динамо

1

1

1

3

9.

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

1

1

-

2

Луиш КАШТРУ

Шахтер

1

1

-

2

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1

1

-

2

12.

Марино ПУШИЧ

Шахтер

1

-

1

2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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