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ЧМ. Квалификация. КОНКАКАФ
Коста-Рика
11.06.2025 04:00 - : -
Тринидад и Тобаго
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 16:45 | Обновлено 10 июня 2025, 16:47
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0

Коста-Рика – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2026

Матч состоится 11 июня в 4:00 по киевскому времени.

10 июня 2025, 16:45 | Обновлено 10 июня 2025, 16:47
22
0
Коста-Рика – Тринидад и Тобаго. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2026
Сборная Коста-Рики

11 июня на «Эстадио Насьональ пройдет матч 5-го тура отбора на чемпионат мира в Центральной и Северной Америке, в котором сборная Коста-Рики сыграет против сборной Тринидад и Тобаго. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Коста-Рика

Команда запомнилась многим за счет бенефиса Кейлора Наваса в 2014-м году когда его сэйвы помогли добраться до четвертьфинала чемпионата мира в Бразилии. Потом таких же заметных успехов не было. Но все же костариканцы играли на обоих следующих мундиалях, и явно настроены отправиться и на будущий. Без США, Мексики и Канады, что пропускают квалификацию как страны-хозяйки, они, четвертьфиналисты недавнего Золотого Кубка и Лиги Наций КОНКАКАФ, выглядят явным фаворитом №1.

В 2024-м году свой статус подтвердили уверенным стартом. Тогда получилось разгромить и Сент-Китс и Невис, и Гренаду – семь голов и ни одного в ответ за пару матчей! Да, этот сбор начался с поражения неофициальной сборной Каталонии. С Багамами на выезде получилось оформить разгромнейшие 8-0.

Тринидад и Тобаго

Сборная только однажды была на чемпионате мира, в уже довольно далеком 2006-м году. Кстати, лидер того поколения, Дуайт Йорк, и сейчас в команде – но уже главным тренером. Сейчас звезд его масштаба нет, хотя некоторые футболисты тоже выступают в Европе. Но и в целом КОНКАКАФ не особенно высок уровнем, так что и нынешнее поколение стабильно выступает и в групповых этапах Золотого Кубка, и на уровне дивизиона А региональной Лиги Наций.

В квалификации команда сильнее большинства своих соперников, что показывает и на поле. Ухитрившись уже на старте потерять очки, закончив 2-2 дома с Гренадой, потом разгромили 7-1 Багамские острова. Да, в 2025-м году были слабые результаты в товарищеских матчах. В прошлом туре с Сент-Китс и Невис получилось уверенные 6-2.

Статистика личных встреч

Костариканцы за все время довольно частых поединков только однажды проигрывали этому сопернику. И выиграли все 6 последних дуэлей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу хозяев. Они заметно сильнее – ставим на их победу с форой «-1 гол» (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Коста-Рика
11 июня 2025 -
04:00
Тринидад и Тобаго
Победа Коста-Рики с форой «минус гол» 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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