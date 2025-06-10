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  4. Л. Киченок / Рутлифф – Баррейдж / Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 июня 2025, 16:25 |
156
0

Л. Киченок / Рутлифф – Баррейдж / Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда WTA 500 в Лондоне

10 июня 2025, 16:25 |
156
0
Л. Киченок / Рутлифф – Баррейдж / Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.

В первом раунде украинка вместе с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии играет против британского тандема Джоди Баррейдж / Сонай Картал. Время начала встречи – 16:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Люмдила впервые в карьере заявились в одно паре с Эрин.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Кэти Бултер и Эммы Радукану.

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Людмила Киченок Эрин Рутлифф Джоди Баррейдж Сонай Картал смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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