Л. Киченок / Рутлифф – Баррейдж / Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда WTA 500 в Лондоне
10 июня украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Лондоне.
В первом раунде украинка вместе с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии играет против британского тандема Джоди Баррейдж / Сонай Картал. Время начала встречи – 16:10 по Киеву.
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Люмдила впервые в карьере заявились в одно паре с Эрин.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Кэти Бултер и Эммы Радукану.
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