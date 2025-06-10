Один игрок под вопросом. Заявка сборной Украины на матч с Новой Зеландией

Наставник сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку команды на контрольный матч против Новой Зеландии, который начнется сегодня в 23:55.

Известно, что под вопросом только один игрок – полузащитник Шахтера Артем Бондаренко. Сборная Украины проиграла первый матч турнира Canadian Shield, уступив Канаде со счетом 2:4.

Тренер ранее обещал, что никто не будет играть два матча, а практически все футболисты получат игровую практику.

1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Бондаренко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык. 25. Егор Назарина.