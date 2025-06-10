В ночь с 9 на 10 июня 2025 года россия нанесла очередной массированный удар по украинским городам, выпустив более 200 дронов-камикадзе.

В том числе под ударом страны-террориста оказалась столица Украины – Киев. В результате атаки врага повреждения были зафиксированы в 7 районах города.

Не обошел стороной удар и стадион «Спартак». Как сообщила директор департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, на территории спортивного сооружения обнаружили обломки беспилотника, которые привели к повреждениям.

ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион