ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион
Обломки беспилотника повлекли за собой повреждение арены «Спартак»
В ночь с 9 на 10 июня 2025 года россия нанесла очередной массированный удар по украинским городам, выпустив более 200 дронов-камикадзе.
В том числе под ударом страны-террориста оказалась столица Украины – Киев. В результате атаки врага повреждения были зафиксированы в 7 районах города.
Не обошел стороной удар и стадион «Спартак». Как сообщила директор департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, на территории спортивного сооружения обнаружили обломки беспилотника, которые привели к повреждениям.
ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинский «Тигре» принял решение отправить Эрика Рамиреса обратно в Украину
Андрей рассматривает вариант с возвращением в «Овьедо»