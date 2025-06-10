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10 июня 2025, 15:18 | Обновлено 10 июня 2025, 15:19
1931
1

ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион

Обломки беспилотника повлекли за собой повреждение арены «Спартак»

10 июня 2025, 15:18 | Обновлено 10 июня 2025, 15:19
1931
1
ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион
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В ночь с 9 на 10 июня 2025 года россия нанесла очередной массированный удар по украинским городам, выпустив более 200 дронов-камикадзе.

В том числе под ударом страны-террориста оказалась столица Украины – Киев. В результате атаки врага повреждения были зафиксированы в 7 районах города.

Не обошел стороной удар и стадион «Спартак». Как сообщила директор департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, на территории спортивного сооружения обнаружили обломки беспилотника, которые привели к повреждениям.

ФОТО. Из-за атаки россиян в Киеве пострадал стадион

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Макс Максов
Щоб в них там всі стадіони сипались, як карточні будиночки!
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