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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Закрой рот, так было всегда, чайник»
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 06:34 |
2083
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Закрой рот, так было всегда, чайник»

Артем поссорился с болельщиком в социальных сетях

11 июня 2025, 06:34 |
2083
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Закрой рот, так было всегда, чайник»
Instagram. Артем Милевский

Недавно состоялся матч медиафутбольной лиги Украины, в котором клуб IGNIS, за который играет экс-игрок «Динамо» Артем Милевский, победил команду ULTIMATE со счетом 4:3.

Победный гол был забит с углового, после чего болельщики выбежали на поле и начали праздновать.

После завершения матча один из болельщиков был возмущен ситуацией, которая сложилась после финального свистка. Артем Милевский не сдержал эмоций и ответил недовольному фанату.

Болельщик: «А что за футбол такой, когда судью посылают? Зрители выбегают на поле... Что это за дикарство?».

Милевский: «Завали свой рот, всегда так было, чайник».

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

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Артем Милевский медиафутбол IGNIS
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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