Артем МИЛЕВСКИЙ: «Закрой рот, так было всегда, чайник»

Недавно состоялся матч медиафутбольной лиги Украины, в котором клуб IGNIS, за который играет экс-игрок «Динамо» Артем Милевский, победил команду ULTIMATE со счетом 4:3.

Победный гол был забит с углового, после чего болельщики выбежали на поле и начали праздновать.

После завершения матча один из болельщиков был возмущен ситуацией, которая сложилась после финального свистка. Артем Милевский не сдержал эмоций и ответил недовольному фанату.

Болельщик: «А что за футбол такой, когда судью посылают? Зрители выбегают на поле... Что это за дикарство?».

Милевский: «Завали свой рот, всегда так было, чайник».

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.