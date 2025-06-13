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  4. Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 02:50 |
254
1

Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев

россияне продолжают терроризировать украинские города

13 июня 2025, 02:50 |
254
1
Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев
Instagram. Артем Милевский

Украина продолжает страдать от ракетных атак со стороны террористов из россии.

В последние дни увеличилось количество ракетных атак на Киев, свидетелем последней стал известный бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Бывший нападающий не сдержал эмоций и посоветовал, куда россии нужно уйти.

«Идите на**уй, рф», – лаконично отреагировал Артем.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

ФОТО. Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Saltovka
суркиса когда туда же пошлёшь Агтёмка??
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