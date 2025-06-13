Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев
россияне продолжают терроризировать украинские города
Украина продолжает страдать от ракетных атак со стороны террористов из россии.
В последние дни увеличилось количество ракетных атак на Киев, свидетелем последней стал известный бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Бывший нападающий не сдержал эмоций и посоветовал, куда россии нужно уйти.
«Идите на**уй, рф», – лаконично отреагировал Артем.
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.
ФОТО. Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев
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