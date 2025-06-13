Украина продолжает страдать от ракетных атак со стороны террористов из россии.

В последние дни увеличилось количество ракетных атак на Киев, свидетелем последней стал известный бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Бывший нападающий не сдержал эмоций и посоветовал, куда россии нужно уйти.

«Идите на**уй, рф», – лаконично отреагировал Артем.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова жены известного украинского боксера Александра Усика Екатерины.

ФОТО. Милевский дал важный совет россиянам после последних атак на Киев