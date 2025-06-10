Сборная УКРАИНЫ10 июня 2025, 17:45 | Обновлено 10 июня 2025, 18:03
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Неожиданный выбор. Судаков назвал лучшего игрока нынешней сборной Украины
Георгий выбрал Яремчука
10 июня 2025, 17:45 | Обновлено 10 июня 2025, 18:03
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Хавбек сборной Украины Георгий Судаков назвал лучшего игрока в нынешнем составе сборной Украины, а также лучшего игрока в истории национальной сборной.
«Нужно, наверное, брать по общим достижениям в своих клубах в сезоне. Пусть тогда лучшим сейчас будет Яремчук – Роман выиграл все в этом году».
«А в истории лучшим, конечно, является Шевченко Андрей Николаевич», – сказал Судаков.
Сегодня в 23:55 начнется контрольный матч между сборными Украины и Новой Зеландии.
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