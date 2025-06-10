Неожиданный выбор. Судаков назвал лучшего игрока нынешней сборной Украины

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков назвал лучшего игрока в нынешнем составе сборной Украины, а также лучшего игрока в истории национальной сборной.

«Нужно, наверное, брать по общим достижениям в своих клубах в сезоне. Пусть тогда лучшим сейчас будет Яремчук – Роман выиграл все в этом году».

«А в истории лучшим, конечно, является Шевченко Андрей Николаевич», – сказал Судаков.

Сегодня в 23:55 начнется контрольный матч между сборными Украины и Новой Зеландии.