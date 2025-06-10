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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 14:49 | Обновлено 10 июня 2025, 14:50
119
0

Кирилл ДРИШЛЮК: «Не выполнили задачи, которые перед нами ставили»

Полузащитник Зари подвел итоги прошедшего сезона

10 июня 2025, 14:49 | Обновлено 10 июня 2025, 14:50
119
0
Кирилл ДРИШЛЮК: «Не выполнили задачи, которые перед нами ставили»
ФК Заря. Кирилл Дришлюк

Сезон 2024/25 подошел к концу. Луганская «Заря» заняла в турнирной таблице УПЛ седьмое место. Свой вклад в результат команды оценил полузащитник Кирилл Дришлюк.

«Каким был прошлый чемпионат для «Зари»? Я считаю, что, конечно, не такими результатами, к которым мы готовились перед этим чемпионатом. Мы не выполнили те задачи, которые перед нами ставили. Можно играть лучше, и не только для меня – для всей нашей команды. Надо себя улучшать и буду это пытаться делать дальше.

Тренеры перед каждой игрой и перед каждой тренировкой говорят, что ты должен себя проявлять. И у всех будет шанс проявить себя в игре, поэтому нужно работать на тренировке, доказывать, и уже потом тренер решает, кого ставить.

Большинство матчей в карьере сыграл именно за Зарю? Ну конечно это положительный момент, мне очень приятно, что тренер мне доверяет. Я стараюсь выходить на каждую тренировку, на каждую игру настроен. Поэтому для меня это только положительные моменты. Надеюсь в дальнейшем будет еще лучше.

Получил больше всего желтых карточек среди всех игроков «Зари» в этом сезоне? У меня такая позиция, нужно всегда вступать в борьбу. Считаю, что в некоторых моментах можно было играть чище. В некоторых моментах, все-таки возможно эмоции, но считаю, что все желтые карточки я заслужил. Я посмотрел после игры. Буду исправляться.

Добавило ли уверенности продление контракта с «Зарей»? Конечно. Я доволен, что клуб и я пришли к одному целому. Большое спасибо президенту команды, большое спасибо руководству, что они во мне верят и доверяют, и захотели продлить со мной контракт. Поэтому мы договорились, и я очень рад защищать цвета луганской «Зари».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Кирилл Дришлюк
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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