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Чемпионат мира
10 июня 2025, 14:31 | Обновлено 10 июня 2025, 14:32
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Экс-хав сборной Украины: «Хоккеистам проиграли. Не проиграть бы регбистам»

Тем не менее, по мнению эксперта, Украина с новозеландцами будет фаворитом.

10 июня 2025, 14:31 | Обновлено 10 июня 2025, 14:32
500
0
Экс-хав сборной Украины: «Хоккеистам проиграли. Не проиграть бы регбистам»
Ярослав Хома

Сегодня сборная Украины по футболу проведет второй матч в рамках международного турнира в Канаде – с новозеландцами.

Бывший игрок сборной Украины Ярослав Хома в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого он считает фаворитом противостояния в Торонто:

– Пока впечатления от выступления подопечных Сергея Реброва в Торонто неоднозначные. Более того, лично я был в шоке от непрофессионализма украинской сборной в стартовом матче с хозяевами. Как будто футболисты только собрались после отпуска и еще мысленно на отдыхе в теплых краях. Но ведь игроки прекрасно знали об очередной международной паузе, которая будет заполнена участием в канадском турнире. Вот почему
они должны были позаботиться, чтобы с игровым тонусом все было в порядке. Однако в матче с хозяевами было полное разочарование, тем более в присутствии представителей украинской диаспоры, которые горячо поддерживали гостей.

– Кроме психологических проблем, что еще не понравилось в действиях украинской сборной?

– Думаю, что и настрой был не на уровне. К сожалению, в украинской сборной есть группа исполнителей, которые считают себя неприкосновенными, мол, как бы они ни сыграли, но место в старте никуда не денется. Конечно, такой подход, прежде всего, негативно влияет на сбалансированность.
Во-вторых, удивляет упрямство, с которым тренер Сергей Ребров каждый раз доверяет левый фланг полузащиты Георгию Судакову, хотя «горняк» значительно эффективнее действует на позициях «восьмерки» или «десятки».

– Как вы оцениваете шансы украинской сборной реабилитироваться в поединке с новозеландцами?

– Мне уже приходилось читать комментарии некоторых болельщиков, что украинские футболисты уступили канадским «хоккеистам», что ничего им не светит и в матче с новозеландскими «регбистами». Понимаю разочарование фанатов, но сейчас уже все научились играть в футбол, нет проходных соперников. Те же канадцы хорошо обучены, заточены на атаку, уверены в своих силах, и я не удивлюсь, если в следующем году они громко заявят о себе на мировом чемпионате. Что касается поединка с новозеландцами, то если бы была моя воля, я бы доверил место в старте тем футболистам, которые не играли с канадцами. Пусть доказывают свою профессиональную пригодность. Как известно, новозеландцы являются сторонниками английского стиля и можно не сомневаться, что будет много борьбы, поэтому нашим нужно продемонстрировать неуступчивость, умение побеждать в единоборствах. Поэтому многое будет зависеть от мотивации, индивидуального мастерства. Я считаю фаворитами украинцев.

Ранее сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией.

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ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией
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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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